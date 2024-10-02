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رئيس الأركان الإيراني يؤكد قصف 3 قواعد جوية إسرائيلية
رئيس الأركان الإيراني يؤكد قصف 3 قواعد جوية إسرائيلية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن القوات الجوية للحرس الثوري "انتقمت للعديد من جرائم الكیان الصهيوني (يقصد إسرائيل) بعمليات بطولية وشجاعة". 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T06:00+0000
2024-10-02T06:00+0000
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وأكد باقري أن الهجمات الصاروخية استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.ولفت إلى أن الشهرين الماضيين مثلا أياما صعبة للإيرانيين ومحور المقاومة إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والمطالبات المتكررة من الأمريكيين والإيرانيين بضبط النفس حتى يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.وتابع: "لكن الکیان الصهيوني المجرم زاد من جرائمه بضوء أخضر من واشنطن ونفذ بمجزرة ضد اللبنانيين طالت المجاهد الكبير حسن نصر الله والعمید الشهيد نيلفروشان"، وفق وصفه.وقال رئيس الأركان الإيراني إن بلاده التزمت بالمعايير اللازمة التي تضمنت ضرب القواعد العسكرية فقط، مشيرا إلى أن القواعد التي تم قصفها تشمل مقر الموساد وقاعدة "نيفاتيم" الخاصة بمقاتلات "إف - 35" وقاعدة "حتسريم"، إضافة إلى الرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.وشدد اللواء محمد باقري، على أن بلاده كانت تستطيع استهداف البنية التحتية والصناعية لإسرائيل، مشيرا إلى أنها على استعداد تام هجوميا ودفاعيا.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
https://sarabic.ae/20241002/إيران-توجه-رسالة-تحذيرية-إلى-أمريكا-عقب-هجومها-الصاروخي-على-إسرائيل-1093341964.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الأركان الإيراني يؤكد قصف 3 قواعد جوية إسرائيلية

06:00 GMT 02.10.2024
© AP Photoصاروخ إيراني في سماء إسرائيل
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قال رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن القوات الجوية للحرس الثوري "انتقمت للعديد من جرائم الكیان الصهيوني (يقصد إسرائيل) بعمليات بطولية وشجاعة".
وأكد باقري أن الهجمات الصاروخية استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.
ولفت إلى أن الشهرين الماضيين مثلا أياما صعبة للإيرانيين ومحور المقاومة إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والمطالبات المتكررة من الأمريكيين والإيرانيين بضبط النفس حتى يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
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وتابع: "لكن الکیان الصهيوني المجرم زاد من جرائمه بضوء أخضر من واشنطن ونفذ بمجزرة ضد اللبنانيين طالت المجاهد الكبير حسن نصر الله والعمید الشهيد نيلفروشان"، وفق وصفه.
وقال رئيس الأركان الإيراني إن بلاده التزمت بالمعايير اللازمة التي تضمنت ضرب القواعد العسكرية فقط، مشيرا إلى أن القواعد التي تم قصفها تشمل مقر الموساد وقاعدة "نيفاتيم" الخاصة بمقاتلات "إف - 35" وقاعدة "حتسريم"، إضافة إلى الرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.
وشدد اللواء محمد باقري، على أن بلاده كانت تستطيع استهداف البنية التحتية والصناعية لإسرائيل، مشيرا إلى أنها على استعداد تام هجوميا ودفاعيا.
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وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
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