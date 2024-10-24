https://sarabic.ae/20241024/أول-إجراء-من-صندوق-النقد-الدولي-بعد-إبداء-مصر-رغبتها-في-مراجعة-برنامجها-معه-1094137523.html

أول إجراء من صندوق النقد الدولي بعد إبداء مصر رغبتها في مراجعة برنامجها معه

أول إجراء من صندوق النقد الدولي بعد إبداء مصر رغبتها في مراجعة برنامجها معه

سبوتنيك عربي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن اتخاذه إجراء، بعد أن قالت الحكومة المصرية، الأسبوع الجاري، إن تأثير الصراعات الإقليمية قد يتطلب منها مراجعة برنامجها... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T17:32+0000

2024-10-24T17:32+0000

2024-10-24T17:32+0000

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وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، في تصريحات للصحفيين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستزور مصر في غضون 10 أيام، لإجراء محادثات مع حكومتها، موضحة أنها "ترغب في زيارة مصر للاطلاع بنفسها على ما يحدث في البلاد، ومعرفة كيف يمكن للصندوق أن يدعم الدولة المصرية على أفضل وجه، وفقا لها.وتابعت موضحة: "لقد ظللنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري، أو أي برنامج آخر، بما يخدم الشعب على أفضل وجه".ومع ذلك، أكدت جورجيفا أن "مصر ستضطر إلى مواصلة إصلاح اقتصادها، الذي كان غارقا في أزمة استمرت نحو عامين حتى تم زيادة برنامج صندوق النقد الدولي في شهر مارس/ آذار الماضي"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الإمارات العربية المتحدة عن استثمارها الضخم في مشروع رأس الحكمة.جاءت تصريحات كريستالينا جورجيفا، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقده صندوق النقد الدولي للإعلان عن أجندته للسياسات العالمية، على هامش اجتماعاته والبنك الدولي السنوية الخريفية، في واشنطن.وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قال أمس الأربعاء، إن الأحداث "غير المسبوقة" في جميع أنحاء الشرق الأوسط تشكل تحديات لمصر، وأشار إلى انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الهجمات البحرية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر.وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، إن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم تنفيذه في ظل "ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية"، وقد تكون هناك حاجة إلى مراجعة أهدافه إذا فرضت الضغوط الاقتصادية عبئا شديدا على سكان مصر، الذين يزيد عددهم عن 106 مليون نسمة.وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.

https://sarabic.ae/20241024/بعد-زيادة-البنزين-هل-تشهد-مصر-تعويما-جديدا-للجنيه-خلال-الفترة-المقبلة-1094128437.html

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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي