تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟

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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
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من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
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11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
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أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
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شؤون عسكرية
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
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تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟
تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟
سبوتنيك عربي
تصدرت قمة "بريكس" لعام 2024، التي عقدت في مدينة قازان الروسية، اهتمامات وسائل الإعلام، إذ مثّل المشهد بحسب الخبراء تحولا كبيرا في الواقع الاقتصادي للعالم، لعدد... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
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قمة بريكس 2024
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وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وأن قمة "بريكس" في قازان، ستكون أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.واعتبر الخبراء أن انضمام الدول إلى مجموعة "بريكس" يوفر فوائد اقتصادية وسياسية عدة، ويتيح الوصول إلى أسواق جديدة وشراكات تجارية موسعة بين الدول الأعضاء، ويسهم في تقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية.برأيك... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية
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قمة بريكس 2024, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
قمة بريكس 2024, العالم, أخبار العالم الآن, опросы

تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟

14:07 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 14:27 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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تابعنا عبر
تصدرت قمة "بريكس" لعام 2024، التي عقدت في مدينة قازان الروسية، اهتمامات وسائل الإعلام، إذ مثّل المشهد بحسب الخبراء تحولا كبيرا في الواقع الاقتصادي للعالم، لعدد من الأسباب على رأسها الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى السياسي.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وأن قمة "بريكس" في قازان، ستكون أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.
واعتبر الخبراء أن انضمام الدول إلى مجموعة "بريكس" يوفر فوائد اقتصادية وسياسية عدة، ويتيح الوصول إلى أسواق جديدة وشراكات تجارية موسعة بين الدول الأعضاء، ويسهم في تقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية.

برأيك... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟

عدد الأصوات135
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية
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