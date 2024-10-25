https://sarabic.ae/20241025/تصويت-هل-تدعم-انضمام-دولتك-إلى-مجموعة-بريكس؟-1094164852.html
تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟
تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟
سبوتنيك عربي
تصدرت قمة "بريكس" لعام 2024، التي عقدت في مدينة قازان الروسية، اهتمامات وسائل الإعلام، إذ مثّل المشهد بحسب الخبراء تحولا كبيرا في الواقع الاقتصادي للعالم، لعدد... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T14:07+0000
2024-10-25T14:07+0000
2024-10-25T14:27+0000
قمة بريكس 2024
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وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وأن قمة "بريكس" في قازان، ستكون أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.واعتبر الخبراء أن انضمام الدول إلى مجموعة "بريكس" يوفر فوائد اقتصادية وسياسية عدة، ويتيح الوصول إلى أسواق جديدة وشراكات تجارية موسعة بين الدول الأعضاء، ويسهم في تقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية.برأيك... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
قمة بريكس 2024, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟
14:07 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 14:27 GMT 25.10.2024)
تصدرت قمة "بريكس" لعام 2024، التي عقدت في مدينة قازان الروسية، اهتمامات وسائل الإعلام، إذ مثّل المشهد بحسب الخبراء تحولا كبيرا في الواقع الاقتصادي للعالم، لعدد من الأسباب على رأسها الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى السياسي.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وأن قمة "بريكس" في قازان، ستكون أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.
واعتبر الخبراء أن انضمام الدول إلى مجموعة "بريكس" يوفر فوائد اقتصادية وسياسية عدة، ويتيح الوصول إلى أسواق جديدة وشراكات تجارية موسعة بين الدول الأعضاء، ويسهم في تقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية.
برأيك... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول
جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.