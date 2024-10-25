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سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية
سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية
سبوتنيك عربي
أفاد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن قمة بريكس في قازان تعتبر نقطة تحول للعالم أجمع في الانتقال إلى التعددية القطبية. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T05:12+0000
2024-10-25T05:12+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
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وقال بوشكوف على "تلغرام": "في الوعي العام والسياسي العالمي، كانت قمة بريكس في كازان بمثابة نقطة تحول في الانتقال الطويل للعالم من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية".وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان: انضمام ليبيا إلى مجموعة "بريكس" سيعزز الاقتصاد الوطنيتصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
https://sarabic.ae/20241024/المتخصصة-في-الاقتصاد-الدولي-بولا-عطية-بريكس-تهدد-السيطرة-الأمريكية-على-العالم-1094117546.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا

سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية

05:12 GMT 25.10.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورصورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
أفاد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن قمة بريكس في قازان تعتبر نقطة تحول للعالم أجمع في الانتقال إلى التعددية القطبية.
وقال بوشكوف على "تلغرام": "في الوعي العام والسياسي العالمي، كانت قمة بريكس في كازان بمثابة نقطة تحول في الانتقال الطويل للعالم من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية".

ووفقا لبوشكوف، فإن المؤرخين سيعتبرون الأيام التي انعقدت فيها القمة "تاريخا رمزيا للانتقال إلى حالة جديدة من العالم"، وسيصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية رئيسية في مثل هذا التحول.

وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية: "بريكس" تهدد السيطرة الأمريكية على العالم
أمس, 11:36 GMT
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان: انضمام ليبيا إلى مجموعة "بريكس" سيعزز الاقتصاد الوطني
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