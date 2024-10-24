https://sarabic.ae/20241024/تصويت-هل-تدعم-مقترح-بوتين-بتوسيع-حضور-أفريقيا-وآسيا-وأمريكا-اللاتينية-في-مجلس-الأمن-الدولي؟-1094111701.html
تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T10:00+0000
2024-10-24T10:00+0000
2024-10-24T10:00+0000
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روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أفريقيا
العالم العربي
قمة بريكس 2024
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وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى، لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".برأيك، هل يجب زيادة تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي؟ 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميزعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
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استطلاعات الرأي, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024, опросы
تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي.
وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى، لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".
ويطالب الكثير من الساسة والزعماء بزيادة تمثيل الدول الأفريقية والآسيوية في مجلس الأمن الدولي بناء على وزنها السكاني والاقتصادي الكبير في وقتنا الحالي، خصوصا بعد تراجع الكثير من الدول على الساحة العالمية، من الناحية السياسية والسكانية والاقتصادية، مثل بريطانيا وفرنسا.
برأيك، هل يجب زيادة تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي؟