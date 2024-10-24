تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟

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من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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59 د
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183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
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من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أفريقيا
العالم العربي
قمة بريكس 2024
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وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى، لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".برأيك، هل يجب زيادة تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي؟ 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميزعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
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استطلاعات الرأي, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024, опросы

تصويت... هل تدعم مقترح بوتين بتوسيع حضور أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن الدولي؟

10:00 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (من اليسار إلى اليمين) خلال حفل موسيقي قبل مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (من اليسار إلى اليمين) خلال حفل موسيقي قبل مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/Photo host agency brics-russia2024.ru
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بضرورة توسيع حضور الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما في ذلك، تلك التي اجتمع قادتها في قمة "بريكس"، في مجلس الأمن الدولي.
وقال بوتين في كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" السادسة عشرة، في صيغة "بريكس بلس": "إننا نعتبر أنه من المهم لتعزيز الأداء الفعال للأمم المتحدة، بتكييف هيكلها مع حقائق القرن الحادي والعشرين، وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن والهيئات الرئيسية الأخرى، لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك، تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة".

ويطالب الكثير من الساسة والزعماء بزيادة تمثيل الدول الأفريقية والآسيوية في مجلس الأمن الدولي بناء على وزنها السكاني والاقتصادي الكبير في وقتنا الحالي، خصوصا بعد تراجع الكثير من الدول على الساحة العالمية، من الناحية السياسية والسكانية والاقتصادية، مثل بريطانيا وفرنسا.

برأيك، هل يجب زيادة تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي؟
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زعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
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