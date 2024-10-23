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زعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
زعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة قازان الروسية حدثا استثنائيا يتصدر وسائل الإعلام حول العالم، حيث يتوقع الخبراء أن القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" لعام 2024، ستغير وجه العالم... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T09:59+0000
2024-10-23T10:11+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
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وكانت الصورة الملتقطة لزعماء قادة بريكس التي أخذت صباحا حديث الخبراء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجتمع في هذه الصورة زعماء لدول يشكل سكانها نصف كوكب الأرض، وتحديدا نحو 45.2% من تعداد سكان العالم.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميوأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول "بريكس" تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.وأضاف بوتين أن دول "بريكس" تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وتظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول "بريكس".بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية... فيديو
https://sarabic.ae/20241023/بوتين-يعلن-خلال-قمة-بريكس-عن-تغييرات-جذرية-في-عالم-متعدد-الأقطاب---عاجل--1094059775.html
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روسيا, قمة بريكس 2024
روسيا, قمة بريكس 2024

زعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو

09:59 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورصورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . POOL
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تشهد مدينة قازان الروسية حدثا استثنائيا يتصدر وسائل الإعلام حول العالم، حيث يتوقع الخبراء أن القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" لعام 2024، ستغير وجه العالم للكثير من الاسباب على رأسها الاقتصادي.
وكانت الصورة الملتقطة لزعماء قادة بريكس التي أخذت صباحا حديث الخبراء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجتمع في هذه الصورة زعماء لدول يشكل سكانها نصف كوكب الأرض، وتحديدا نحو 45.2% من تعداد سكان العالم.

وتوسط الصورة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تترأس بلاده القمة الحالية لهذه العام، فيما وقف على يمينه، كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي.

وعلى يمين الرئيس بوتين، وقف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول "بريكس" تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.
© Sputnikما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة بريكس؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
© Sputnik

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع ضيق مع قادة "بريكس" إن روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة "بريكس" في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.

بريكس 2006-2024
بريكس 2006-2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
بريكس 2006-2024
وأضاف بوتين أن دول "بريكس" تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وتظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
بوتين يعلن خلال قمة "بريكس" عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب
08:15 GMT

وحول قضية توسع "بريكس" قال الرئيس الروسي: "بالطبع، سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب والشرق العالمي بتعزيز الاتصالات مع دول "بريكس" وقد أعربت أكثر من 30 دولة بالفعل عن هذه الرغبة بشكل أو بآخر، وفي الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على التوازن ومنع انخفاض فعالية "بريكس".

وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول "بريكس".
بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية... فيديو
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