https://sarabic.ae/20241023/زعماء-أكثر-من-45-من-سكان-كوكب-الأرض-في-صورة-واحدة-فيديو--1094065522.html

زعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو

زعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو

سبوتنيك عربي

تشهد مدينة قازان الروسية حدثا استثنائيا يتصدر وسائل الإعلام حول العالم، حيث يتوقع الخبراء أن القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" لعام 2024، ستغير وجه العالم... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T09:59+0000

2024-10-23T09:59+0000

2024-10-23T10:11+0000

روسيا

قمة بريكس 2024

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وكانت الصورة الملتقطة لزعماء قادة بريكس التي أخذت صباحا حديث الخبراء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجتمع في هذه الصورة زعماء لدول يشكل سكانها نصف كوكب الأرض، وتحديدا نحو 45.2% من تعداد سكان العالم.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميوأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول "بريكس" تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.وأضاف بوتين أن دول "بريكس" تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وتظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول "بريكس".بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية... فيديو

https://sarabic.ae/20241023/بوتين-يعلن-خلال-قمة-بريكس-عن-تغييرات-جذرية-في-عالم-متعدد-الأقطاب---عاجل--1094059775.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, قمة بريكس 2024