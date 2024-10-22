https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يجتمع-مع-السيسي-في-مدينة-قازان-الروسية--1094049727.html
بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية
بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محادثات في مدينة قازان الروسية، على هامش فعاليات قمة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T19:11+0000
2024-10-22T19:11+0000
2024-10-22T19:32+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
مصر
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094050454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_405254878a89f5c47e360f580d76b6ef.jpg
وأكد الرئيس بوتين خلال لقائه السيسي على هامش قمة "بريكس" في قازان اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع مصر ويشيد بتقدمه بخطى ثابتة.وأكد بوتين أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يرتكز على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.وفي السياق ذاته، قال الرئيس المصري إنه يرى في مجموعة "بريكس" اختراقًا لصالح جميع الدول الأعضاء.وأشاد الرئيس المصري خلال لقائه بوتين بالتطور الديناميكي للعلاقات بين مصر وروسيا ولا سيما فيما يتعلق ببناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094050454_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f6f14b572e1a4cac29601f3d4b165ea8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, مصر, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, مصر, روسيا
بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية
19:11 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 19:32 GMT 22.10.2024)
يتبع
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محادثات في مدينة قازان الروسية، على هامش فعاليات قمة "بريكس".
وأكد الرئيس بوتين خلال لقائه السيسي على هامش قمة "بريكس" في قازان اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع مصر ويشيد بتقدمه بخطى ثابتة.
نحن نولي اهتمامًا خاصًا لتوسيع العلاقات الودية مع مصر، الشريك الموثوق به منذ فترة طويلة لروسيا"، مذكرا بأن البلدين احتفلت العام الماضي بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يرتكز على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.
نمضي قدمًا بوتيرة واثقة في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تمثل مصر ما يقرب من ثلث إجمالي حجم التجارة الروسية مع أفريقيا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي السياق ذاته، قال الرئيس المصري إنه يرى في مجموعة "بريكس" اختراقًا لصالح جميع الدول الأعضاء.
وأشاد الرئيس المصري خلال لقائه بوتين بالتطور الديناميكي للعلاقات بين مصر وروسيا ولا سيما فيما يتعلق ببناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.