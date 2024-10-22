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بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية
بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محادثات في مدينة قازان الروسية، على هامش فعاليات قمة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T19:11+0000
2024-10-22T19:32+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
مصر
روسيا
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وأكد الرئيس بوتين خلال لقائه السيسي على هامش قمة "بريكس" في قازان اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع مصر ويشيد بتقدمه بخطى ثابتة.وأكد بوتين أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يرتكز على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.وفي السياق ذاته، قال الرئيس المصري إنه يرى في مجموعة "بريكس" اختراقًا لصالح جميع الدول الأعضاء.وأشاد الرئيس المصري خلال لقائه بوتين بالتطور الديناميكي للعلاقات بين مصر وروسيا ولا سيما فيما يتعلق ببناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, مصر, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, مصر, روسيا

بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية

19:11 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 19:32 GMT 22.10.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محادثات في مدينة قازان الروسية، على هامش فعاليات قمة "بريكس".
وأكد الرئيس بوتين خلال لقائه السيسي على هامش قمة "بريكس" في قازان اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع مصر ويشيد بتقدمه بخطى ثابتة.

نحن نولي اهتمامًا خاصًا لتوسيع العلاقات الودية مع مصر، الشريك الموثوق به منذ فترة طويلة لروسيا"، مذكرا بأن البلدين احتفلت العام الماضي بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

الرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع مدراء وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يرتكز على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.

نمضي قدمًا بوتيرة واثقة في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تمثل مصر ما يقرب من ثلث إجمالي حجم التجارة الروسية مع أفريقيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي السياق ذاته، قال الرئيس المصري إنه يرى في مجموعة "بريكس" اختراقًا لصالح جميع الدول الأعضاء.
وأشاد الرئيس المصري خلال لقائه بوتين بالتطور الديناميكي للعلاقات بين مصر وروسيا ولا سيما فيما يتعلق ببناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.
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