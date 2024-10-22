https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا-في-مدينة-قازان-الروسية-1094034798.html

بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية

بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، مباحثات في مدينة قازان الروسية، على هامش قمة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T12:56+0000

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2024-10-22T12:56+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

جنوب أفريقيا

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

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وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وأضاف أن كلا الدولتين تؤيدان إنشاء نظام عالمي عادل.وقال بوتين: "إن التجارة الثنائية نمت بنسبة 3 بالمئة في الأشهر الثمانية من هذا العام"، ووفقا له، لا يزال أمام البلدين الكثير للقيام به.بدوره، قال رامافوزا إن "جنوب أفريقيا تعتبر روسيا حليفا وصديقا قيما، وهذه الصداقة استمرت لفترة طويلة".وأكد رامافوزا أنه يعتزم معالجة قضايا السياسة الداخلية في المباحثات، وأشار إلى أن قمة "بريكس" في قازان، ستنظر في قضايا السلام والأمن والتجارة، وعلّق قائلا:وزار رامافوزا، روسيا مرتين عام 2023، في مارس/ آذار، كجزء من مجموعة قيادة مبادرة السلام الأفريقية، وفي يونيو/ حزيران، لحضور القمة الروسية الأفريقية في مدينة سانت بطرسبورغ.وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستكون أكبر حدث للسياسة الخارجية يعقد على الإطلاق في روسيا. وكما قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن 36 دولة ستمثل في القمة (22 منها على أعلى مستوى)، وسيحضرها رؤساء 6 منظمات دولية.أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور

https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يجتمع-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-في-قازان-1094030585.html

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