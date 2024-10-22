بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية

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ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
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بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
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ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
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29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، مباحثات في مدينة قازان الروسية، على هامش قمة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T12:56+0000
2024-10-22T12:56+0000
روسيا
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وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وأضاف أن كلا الدولتين تؤيدان إنشاء نظام عالمي عادل.وقال بوتين: "إن التجارة الثنائية نمت بنسبة 3 بالمئة في الأشهر الثمانية من هذا العام"، ووفقا له، لا يزال أمام البلدين الكثير للقيام به.بدوره، قال رامافوزا إن "جنوب أفريقيا تعتبر روسيا حليفا وصديقا قيما، وهذه الصداقة استمرت لفترة طويلة".وأكد رامافوزا أنه يعتزم معالجة قضايا السياسة الداخلية في المباحثات، وأشار إلى أن قمة "بريكس" في قازان، ستنظر في قضايا السلام والأمن والتجارة، وعلّق قائلا:وزار رامافوزا، روسيا مرتين عام 2023، في مارس/ آذار، كجزء من مجموعة قيادة مبادرة السلام الأفريقية، وفي يونيو/ حزيران، لحضور القمة الروسية الأفريقية في مدينة سانت بطرسبورغ.وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستكون أكبر حدث للسياسة الخارجية يعقد على الإطلاق في روسيا. وكما قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن 36 دولة ستمثل في القمة (22 منها على أعلى مستوى)، وسيحضرها رؤساء 6 منظمات دولية.أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جنوب أفريقيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جنوب أفريقيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية

12:56 GMT 22.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، مباحثات في مدينة قازان الروسية، على هامش قمة "بريكس".
وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وأضاف أن كلا الدولتين تؤيدان إنشاء نظام عالمي عادل.
وقال بوتين: "إن التجارة الثنائية نمت بنسبة 3 بالمئة في الأشهر الثمانية من هذا العام"، ووفقا له، لا يزال أمام البلدين الكثير للقيام به.
بدوره، قال رامافوزا إن "جنوب أفريقيا تعتبر روسيا حليفا وصديقا قيما، وهذه الصداقة استمرت لفترة طويلة".
وأكد رامافوزا أنه يعتزم معالجة قضايا السياسة الداخلية في المباحثات، وأشار إلى أن قمة "بريكس" في قازان، ستنظر في قضايا السلام والأمن والتجارة، وعلّق قائلا:

في الواقع، أمامنا الكثير من العمل هذا المساء، لقد تمت دعوتنا إلى هذا الحدث، وفي القمة نفسها سنشارك أيضًا مع الدول الأخرى، وسننظر في القضايا ذات الأهمية الكبيرة من وجهة نظر جيوسياسية. أتحدث عن جميع الأحداث في العالم، وكذلك القضايا المتعلقة بالتجارة والسلام والأمن ودورة التجارة.

سيريل رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا
بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان
10:43 GMT
وزار رامافوزا، روسيا مرتين عام 2023، في مارس/ آذار، كجزء من مجموعة قيادة مبادرة السلام الأفريقية، وفي يونيو/ حزيران، لحضور القمة الروسية الأفريقية في مدينة سانت بطرسبورغ.
وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستكون أكبر حدث للسياسة الخارجية يعقد على الإطلاق في روسيا. وكما قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن 36 دولة ستمثل في القمة (22 منها على أعلى مستوى)، وسيحضرها رؤساء 6 منظمات دولية.
أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"
قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
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