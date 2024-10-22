https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا-في-مدينة-قازان-الروسية-1094034798.html
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، مباحثات في مدينة قازان الروسية، على هامش قمة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T12:56+0000
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2024-10-22T12:56+0000
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وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وأضاف أن كلا الدولتين تؤيدان إنشاء نظام عالمي عادل.وقال بوتين: "إن التجارة الثنائية نمت بنسبة 3 بالمئة في الأشهر الثمانية من هذا العام"، ووفقا له، لا يزال أمام البلدين الكثير للقيام به.بدوره، قال رامافوزا إن "جنوب أفريقيا تعتبر روسيا حليفا وصديقا قيما، وهذه الصداقة استمرت لفترة طويلة".وأكد رامافوزا أنه يعتزم معالجة قضايا السياسة الداخلية في المباحثات، وأشار إلى أن قمة "بريكس" في قازان، ستنظر في قضايا السلام والأمن والتجارة، وعلّق قائلا:وزار رامافوزا، روسيا مرتين عام 2023، في مارس/ آذار، كجزء من مجموعة قيادة مبادرة السلام الأفريقية، وفي يونيو/ حزيران، لحضور القمة الروسية الأفريقية في مدينة سانت بطرسبورغ.وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستكون أكبر حدث للسياسة الخارجية يعقد على الإطلاق في روسيا. وكما قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن 36 دولة ستمثل في القمة (22 منها على أعلى مستوى)، وسيحضرها رؤساء 6 منظمات دولية.أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يجتمع-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-في-قازان-1094030585.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جنوب أفريقيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جنوب أفريقيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس جنوب أفريقيا في مدينة قازان الروسية
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، مباحثات في مدينة قازان الروسية، على هامش قمة "بريكس".
وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وأضاف أن كلا الدولتين تؤيدان إنشاء نظام عالمي عادل.
وقال بوتين: "إن التجارة الثنائية نمت بنسبة 3 بالمئة في الأشهر الثمانية من هذا العام"
، ووفقا له، لا يزال أمام البلدين الكثير للقيام به.
بدوره، قال رامافوزا إن "جنوب أفريقيا تعتبر روسيا حليفا وصديقا قيما، وهذه الصداقة استمرت لفترة طويلة".
وأكد رامافوزا أنه يعتزم معالجة قضايا السياسة الداخلية في المباحثات، وأشار إلى أن قمة "بريكس" في قازان، ستنظر في قضايا السلام والأمن والتجارة، وعلّق قائلا:
في الواقع، أمامنا الكثير من العمل هذا المساء، لقد تمت دعوتنا إلى هذا الحدث، وفي القمة نفسها سنشارك أيضًا مع الدول الأخرى، وسننظر في القضايا ذات الأهمية الكبيرة من وجهة نظر جيوسياسية. أتحدث عن جميع الأحداث في العالم، وكذلك القضايا المتعلقة بالتجارة والسلام والأمن ودورة التجارة.
سيريل رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا
وزار رامافوزا، روسيا مرتين عام 2023، في مارس/ آذار، كجزء من مجموعة قيادة مبادرة السلام الأفريقية، وفي يونيو/ حزيران، لحضور القمة الروسية الأفريقية في مدينة سانت بطرسبورغ.
وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان
، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستكون أكبر حدث للسياسة الخارجية يعقد على الإطلاق في روسيا. وكما قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن 36 دولة ستمثل في القمة
(22 منها على أعلى مستوى)، وسيحضرها رؤساء 6 منظمات دولية.