https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يجتمع-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-في-قازان-1094030585.html

بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان

بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

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قمة بريكس 2024

روسيا

فلاديمير بوتين

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وأكد بوتين خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".وشدد بوتين خلال لقائه مع مودي، على أن قمة "بريكس" يجب أن تتخذ قرارات مهمة لتوسيع التعاون وتعزيزه.بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي أن زيارته الثانية إلى روسيا في الأشهر الأخيرة، تشير إلى التنسيق والصداقة القوية، وقد تم تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.وأضاف مودي خلال لقائه مع بوتين، بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يحل سلميا، وأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الممكنة في ذلك.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

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الأخبار

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انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية سبوتنيك عربي انطلقت اليوم فعاليات قمة "بريكس" في قازان. وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 دولة على مستوى الرؤساء، وقيادات 6 منظمات دولية. وتستضيف قازان القمة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية. 2024-10-22T10:43+0000 true PT1S

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سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2024, روسيا, فلاديمير بوتين, видео