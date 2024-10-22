بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان
10:43 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 11:12 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.
وأكد بوتين خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".
وقال الرئيس الروسي إن العلاقات بين روسيا والهند مستمرة في التطور بنشاط وهي ذات طابع شراكة مميزة.
وشدد بوتين خلال لقائه مع مودي، على أن قمة "بريكس" يجب أن تتخذ قرارات مهمة لتوسيع التعاون وتعزيزه.
🤝الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في إطار الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى للرئيس بوتين في قمة "بريكس" pic.twitter.com/oZmvMsIqAa— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2024
بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي أن زيارته الثانية إلى روسيا في الأشهر الأخيرة، تشير إلى التنسيق والصداقة القوية، وقد تم تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وأشار مودي إلى أن العديد من البلدان اليوم تتطلع للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأضاف مودي خلال لقائه مع بوتين، بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يحل سلميا، وأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الممكنة في ذلك.
📹رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حول الصراع الأوكراني— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2024
💬الصراع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يُحل سلميًا والهند مستعدة لتقديم المساعدة الممكنة pic.twitter.com/nh8pOuavpd
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.