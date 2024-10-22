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بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان
بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T10:43+0000
2024-10-22T11:12+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأكد بوتين خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".وشدد بوتين خلال لقائه مع مودي، على أن قمة "بريكس" يجب أن تتخذ قرارات مهمة لتوسيع التعاون وتعزيزه.بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي أن زيارته الثانية إلى روسيا في الأشهر الأخيرة، تشير إلى التنسيق والصداقة القوية، وقد تم تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.وأضاف مودي خلال لقائه مع بوتين، بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يحل سلميا، وأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الممكنة في ذلك.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
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انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم فعاليات قمة "بريكس" في قازان. وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 دولة على مستوى الرؤساء، وقيادات 6 منظمات دولية. وتستضيف قازان القمة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
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قمة بريكس 2024, روسيا, فلاديمير بوتين, видео
قمة بريكس 2024, روسيا, فلاديمير بوتين, видео

بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان

10:43 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 11:12 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان
بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.
© Ruptly
وأكد بوتين خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".

وقال الرئيس الروسي إن العلاقات بين روسيا والهند مستمرة في التطور بنشاط وهي ذات طابع شراكة مميزة.

وشدد بوتين خلال لقائه مع مودي، على أن قمة "بريكس" يجب أن تتخذ قرارات مهمة لتوسيع التعاون وتعزيزه.
بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي أن زيارته الثانية إلى روسيا في الأشهر الأخيرة، تشير إلى التنسيق والصداقة القوية، وقد تم تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وأشار مودي إلى أن العديد من البلدان اليوم تتطلع للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأضاف مودي خلال لقائه مع بوتين، بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يحل سلميا، وأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الممكنة في ذلك.
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.
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