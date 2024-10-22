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بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
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عمدة قازان: المدينة مستعدة لاستقبال قمة "بريكس 2024"
عمدة قازان: المدينة مستعدة لاستقبال قمة "بريكس 2024"
سبوتنيك عربي
أكد عمدة مدينة قازان، إلسور ميتشين، اليوم الثلاثاء، أن المدينة مستعدة لاستضافة قمة "بريكس" على أعلى مستوى، وسيتم اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T08:29+0000
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تحدث عمدة مدينة قازان، إيلسور ميتشين، حول ما تم القيام به لتحسين مدينة قازان استعدادا لقمة "بريكس 2024"، فضلا عن تأثير مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى على جذب السياح.وقال ميتشين لوكالة "سبوتنيك"، إن "قازان مستعدة بنسبة 100% لاستضافة قمة "بريكس"، مضيفا: "وفقا لقازان، فإن زعماء دول "بريكس" والدول الشريكة سوف يحكمون على روسيا اليوم، لذلك كنا نعيش طوال هذه الأشهر بإحساس بالمسؤولية العليا التي تقع على عاتق مدينتنا. وعلى مدى ثلاثة أيام من القمة، ستجذب قازان انتباه العالم أجمع. ومهمتنا هي تبرير ثقة البلاد، ثقة الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".وأشار ميتشين إلى أن "قازان تعد اليوم بكل ثقة من بين أفضل المدن في البلاد وفقًا لمجموعة متنوعة من المؤشرات. ويسر قازان أن تصبح منصة للأحداث العالمية المختلفة".وبحسب ميتشين، قام أصحاب الفنادق بتحديث مخزون غرف الفندق، وإعداد أجنحة رئاسية وفقًا للمعايير الدولية، وافتتاح مرافق إقامة جديدة، ويمكن تقييم هذه الاستثمارات التجارية بمليار روبل أخرى. وتم تجديد واجهات 38 عمارة سكنية للقمة.وأكد ميتشين أنه تمت زراعة 56 ألف شجرة، و41 ألف شجيرة في شوارع المدينة، وتم وضع أحواض زهور على مساحة 15 ألف متر مربع، كما تم تركيب ألفي إناء للزهور.وتم استبدال 26 كيلومترًا من خطوط الكابلات وأكثر من ألف دعامة و3.7 ألف مصباح. وتم إنشاء 56 نافورة عائمة، ويبلغ طول مجمع النوافير هذا نحو 1.5 كيلومتر. وتم تجديد 29 شارعًا.وقال ميتشين: "كما تعلمون، نحن نتوقع وصول قادة أكثر من ثلاثين دولة ورئيس الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الكبرى الأخرى. لم يكن هناك حدث أكبر في تاريخ "بريكس". ومن بين المشاركين ليس أعضاء "بريكس" فحسب، بل أيضا الدول الأخرى التي تعتبر فكرة النظام العالمي العادل المتعدد الأقطاب والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل الصادق، دون إملاء وابتزاز مهمة. وتضم بعض الوفود عدة مئات من المشاركين".وأضاف: "زاد عدد ضيوف قازان من ثمانية إلى عشرة أضعاف. عندما احتفلت المدينة بألفيتها عام 2005، زارها ما بين 400 إلى 500 ألف سائح فقط. وبناء على ذلك، كانت صناعة الضيافة في مهدها. ووفقا لنتائج العام الماضي، كان هناك بالفعل أكثر من أربعة ملايين سائح".واختتم ميتشين بأن قمة "بريكس 2024" ستكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والأفكار والابتكارات والمشاريع الثقافية، وتطوير التفاهم المتبادل، والسعي من أجل عالم عادل متعدد الأقطاب.وتعقد قمة البريكس في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.قبيل مشاركته في قمة "بريكس"... مودي يعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الهند وروسياالسفير الروسي لدى مينسك: بيلاروس لديها ما تقدمه لدول "بريكس" لبناء هيكل أمني عالمي
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قازان, قمة قازان, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك
قازان, قمة قازان, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك

عمدة قازان: المدينة مستعدة لاستقبال قمة "بريكس 2024"

08:29 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
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أكد عمدة مدينة قازان، إلسور ميتشين، اليوم الثلاثاء، أن المدينة مستعدة لاستضافة قمة "بريكس" على أعلى مستوى، وسيتم اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة.
تحدث عمدة مدينة قازان، إيلسور ميتشين، حول ما تم القيام به لتحسين مدينة قازان استعدادا لقمة "بريكس 2024"، فضلا عن تأثير مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى على جذب السياح.
وقال ميتشين لوكالة "سبوتنيك"، إن "قازان مستعدة بنسبة 100% لاستضافة قمة "بريكس"، مضيفا: "وفقا لقازان، فإن زعماء دول "بريكس" والدول الشريكة سوف يحكمون على روسيا اليوم، لذلك كنا نعيش طوال هذه الأشهر بإحساس بالمسؤولية العليا التي تقع على عاتق مدينتنا. وعلى مدى ثلاثة أيام من القمة، ستجذب قازان انتباه العالم أجمع. ومهمتنا هي تبرير ثقة البلاد، ثقة الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".
وأكد ميتشين أن العمل استمر في جميع الاتجاهات، من تحديث الطرق والمنازل والشبكات والفنادق والأماكن العامة وتدريب الموظفين والقضايا الأمنية.
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وأشار ميتشين إلى أن "قازان تعد اليوم بكل ثقة من بين أفضل المدن في البلاد وفقًا لمجموعة متنوعة من المؤشرات. ويسر قازان أن تصبح منصة للأحداث العالمية المختلفة".

وقال ميتشين في ما يتعلق باستعداد مدينة قازان لقمة "بريكس 2024": "تم تخصيص 7.9 مليار روبل للتحضير لقمة "بريكس"، والتي اتجهت نحو الطرق والمناظر الطبيعية. في وقت سابق من هذا العام، قمنا بتحديث البنية التحتية الرياضية. وتم تخصيص خمسة مليارات روبل لهذه الأغراض".

وبحسب ميتشين، قام أصحاب الفنادق بتحديث مخزون غرف الفندق، وإعداد أجنحة رئاسية وفقًا للمعايير الدولية، وافتتاح مرافق إقامة جديدة، ويمكن تقييم هذه الاستثمارات التجارية بمليار روبل أخرى. وتم تجديد واجهات 38 عمارة سكنية للقمة.
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وتم تجديد وسائل النقل العام. وظهرت 100 حافلة جديدة في المدينة مزودة بمكيفات هواء وشواحن "يو إس بي" وكاميرات فيديو. والاستثمارات في تجديد مدينة قازان، يمكن تقديرها بـ20 مليار روبل، وفقا لميتشين.

وأكد ميتشين أنه تمت زراعة 56 ألف شجرة، و41 ألف شجيرة في شوارع المدينة، وتم وضع أحواض زهور على مساحة 15 ألف متر مربع، كما تم تركيب ألفي إناء للزهور.
وتم استبدال 26 كيلومترًا من خطوط الكابلات وأكثر من ألف دعامة و3.7 ألف مصباح. وتم إنشاء 56 نافورة عائمة، ويبلغ طول مجمع النوافير هذا نحو 1.5 كيلومتر. وتم تجديد 29 شارعًا.
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وقال ميتشين: "كما تعلمون، نحن نتوقع وصول قادة أكثر من ثلاثين دولة ورئيس الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الكبرى الأخرى. لم يكن هناك حدث أكبر في تاريخ "بريكس". ومن بين المشاركين ليس أعضاء "بريكس" فحسب، بل أيضا الدول الأخرى التي تعتبر فكرة النظام العالمي العادل المتعدد الأقطاب والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل الصادق، دون إملاء وابتزاز مهمة. وتضم بعض الوفود عدة مئات من المشاركين".
وأشار ميتشين إلى أن قازان أصبحت اليوم واحدة من أكثر المدن جذباً للسياح في روسيا، وعلّق قائلا: "على مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت السياحة قطاعا جديدا من اقتصاد المدينة. عدد الفنادق آخذ في الازدياد، ومطاعمنا ومقاهينا تناسب كل الأذواق والميزانيات، ويلاحظ جميع الزوار جمال المدينة ونظافتها".
وأضاف: "زاد عدد ضيوف قازان من ثمانية إلى عشرة أضعاف. عندما احتفلت المدينة بألفيتها عام 2005، زارها ما بين 400 إلى 500 ألف سائح فقط. وبناء على ذلك، كانت صناعة الضيافة في مهدها. ووفقا لنتائج العام الماضي، كان هناك بالفعل أكثر من أربعة ملايين سائح".
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واختتم ميتشين بأن قمة "بريكس 2024" ستكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والأفكار والابتكارات والمشاريع الثقافية، وتطوير التفاهم المتبادل، والسعي من أجل عالم عادل متعدد الأقطاب.
وتعقد قمة البريكس في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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