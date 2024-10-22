https://sarabic.ae/20241022/عمدة-قازان-المدينة-مستعدة-لاستقبال-قمة-بريكس-2024-1094023662.html

عمدة قازان: المدينة مستعدة لاستقبال قمة "بريكس 2024"

عمدة قازان: المدينة مستعدة لاستقبال قمة "بريكس 2024"

سبوتنيك عربي

أكد عمدة مدينة قازان، إلسور ميتشين، اليوم الثلاثاء، أن المدينة مستعدة لاستضافة قمة "بريكس" على أعلى مستوى، وسيتم اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T08:29+0000

2024-10-22T08:29+0000

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تحدث عمدة مدينة قازان، إيلسور ميتشين، حول ما تم القيام به لتحسين مدينة قازان استعدادا لقمة "بريكس 2024"، فضلا عن تأثير مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى على جذب السياح.وقال ميتشين لوكالة "سبوتنيك"، إن "قازان مستعدة بنسبة 100% لاستضافة قمة "بريكس"، مضيفا: "وفقا لقازان، فإن زعماء دول "بريكس" والدول الشريكة سوف يحكمون على روسيا اليوم، لذلك كنا نعيش طوال هذه الأشهر بإحساس بالمسؤولية العليا التي تقع على عاتق مدينتنا. وعلى مدى ثلاثة أيام من القمة، ستجذب قازان انتباه العالم أجمع. ومهمتنا هي تبرير ثقة البلاد، ثقة الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".وأشار ميتشين إلى أن "قازان تعد اليوم بكل ثقة من بين أفضل المدن في البلاد وفقًا لمجموعة متنوعة من المؤشرات. ويسر قازان أن تصبح منصة للأحداث العالمية المختلفة".وبحسب ميتشين، قام أصحاب الفنادق بتحديث مخزون غرف الفندق، وإعداد أجنحة رئاسية وفقًا للمعايير الدولية، وافتتاح مرافق إقامة جديدة، ويمكن تقييم هذه الاستثمارات التجارية بمليار روبل أخرى. وتم تجديد واجهات 38 عمارة سكنية للقمة.وأكد ميتشين أنه تمت زراعة 56 ألف شجرة، و41 ألف شجيرة في شوارع المدينة، وتم وضع أحواض زهور على مساحة 15 ألف متر مربع، كما تم تركيب ألفي إناء للزهور.وتم استبدال 26 كيلومترًا من خطوط الكابلات وأكثر من ألف دعامة و3.7 ألف مصباح. وتم إنشاء 56 نافورة عائمة، ويبلغ طول مجمع النوافير هذا نحو 1.5 كيلومتر. وتم تجديد 29 شارعًا.وقال ميتشين: "كما تعلمون، نحن نتوقع وصول قادة أكثر من ثلاثين دولة ورئيس الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الكبرى الأخرى. لم يكن هناك حدث أكبر في تاريخ "بريكس". ومن بين المشاركين ليس أعضاء "بريكس" فحسب، بل أيضا الدول الأخرى التي تعتبر فكرة النظام العالمي العادل المتعدد الأقطاب والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل الصادق، دون إملاء وابتزاز مهمة. وتضم بعض الوفود عدة مئات من المشاركين".وأضاف: "زاد عدد ضيوف قازان من ثمانية إلى عشرة أضعاف. عندما احتفلت المدينة بألفيتها عام 2005، زارها ما بين 400 إلى 500 ألف سائح فقط. وبناء على ذلك، كانت صناعة الضيافة في مهدها. ووفقا لنتائج العام الماضي، كان هناك بالفعل أكثر من أربعة ملايين سائح".واختتم ميتشين بأن قمة "بريكس 2024" ستكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والأفكار والابتكارات والمشاريع الثقافية، وتطوير التفاهم المتبادل، والسعي من أجل عالم عادل متعدد الأقطاب.وتعقد قمة البريكس في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.قبيل مشاركته في قمة "بريكس"... مودي يعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الهند وروسياالسفير الروسي لدى مينسك: بيلاروس لديها ما تقدمه لدول "بريكس" لبناء هيكل أمني عالمي

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