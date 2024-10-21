https://sarabic.ae/20241021/زعماء-عرب-يعتزمون-حضور-قمة-بريكس-في-قازان-تفاصيل-حول-الحدث-الكبير--1094002639.html

زعماء عرب يعتزمون حضور قمة "بريكس" في قازان... تفاصيل حول الحدث الكبير

زعماء عرب يعتزمون حضور قمة "بريكس" في قازان... تفاصيل حول الحدث الكبير

سبوتنيك عربي

تنطلق يوم غد الثلاثاء، أحد أبرز الأحداث الدولية لهذا العام، متمثلا بقمة مجموعة دول "بريكس" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T14:11+0000

2024-10-21T14:11+0000

2024-10-21T14:14+0000

قمة بريكس 2024

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العالم العربي

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وتستضيف قازان القمة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وأكدت 38 دولة مشاركتها في القمة، منها 24 دولة سيمثلها رؤساؤها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى.ووفقا ليوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فإن 24 زعيما، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، سيشاركون في القمة.وفيما يلي لائحة بالزعماء الذين أكدوا مشاركتهم في قمة مجموعة "بريكس":أعضاء في مجموعة "بريكس":أكد معظم قادة دول رابطة الدول المستقلة (دول كانت أعضاء في الاتحاد السوفيتي) مشاركتهم في القمة:دول أخرى سيحضر رؤساؤها قمة "بريكس":• الرئيس التركي رجب طيب أردوغان• رئيس منغوليا أوخناغين هورالسوخ• رئيس بوليفيا لويس آرسي• الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل• الرئيس الفلسطيني محمود عباس • رئيس لاوس ثونجلون سيسوليث• رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسووسيصل إلى مدينة قازان الروسية، رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، والأمناء العامون لمنظمات "شنغهاي للتعاون"، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.ما التوقعات المحيطة بهذه القمة؟خلال الحدث، ستقترح روسيا مبادرات محددة في إطار رئاستها الحالية لمجموعة "بريكس"، تتعلق بالمجالات الإنسانية والاقتصادية والمالية والبرلمانية وغيرها.ستتكون القمة من جزئين، الأول سيعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، بينما الثاني سيكون بعنوان "بريكس والجنوب العالمي - بناء عالم أفضل معًا".ومن المتوقع أن يناقش المشاركون إنشاء منصة مدفوعات رقمية لـ"بريكس"، تُعرف باسم "بريكس بريدج"، وسبل زيادة التجارة بالعملات الوطنية.وسيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 17 اجتماعًا ثنائيًا مع نظرائه الأجانب على هامش القمة، والتي ستبدأ قبل الافتتاح الرسمي للاجتماع في 21 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس بوتين، بشكل خاص، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.ما الذي يجعل هذه القمة فريدة من نوعها؟مع تأكيد أكثر من 30 دولة مشاركتها، فإن القمة "قد تتحول إلى أكبر حدث سياسي خارجي في تاريخ روسيا"، وفقًا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.في هذا السياق، من المتوقع أن يكون وضع معايير واضحة لضم أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس" والتعاون مع الدول الشريكة في تنسيقات مختلفة، على رأس أجندة القمة.وكان يوري أوشاكوف، قد أكد سابقًا أن موسكو تسعى لضمان "أكثر انسيابية ممكنة لدخول أعضاء جدد إلى الهيكل الحالي للتعاون المتعدد المستويات في مجموعة بريكس".بالإضافة إلى روسيا، تشمل مجموعة "بريكس"، التي أنشئت في عام 2006، أيضًا البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى جانب أعضاء جدد مثل مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة.وفقًا للرئيس بوتين، تركز روسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2024، على "تعزيز دور بريكس في النظام المالي والنقدي الدولي، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة".مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول عدة، تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

https://sarabic.ae/20241021/صور-الاستعدادات-لقمة-دول-بريكس-في-مدينة-قازان-الساحرة-1093992837.html

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