الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241021/الكرملين-ممثلو-40-دولة-يشاركون-في-اجتماعات-بريكس-بلس-في-اليوم-الأخير-من-قمة-قازان-1093990118.html
الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان
الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان
سبوتنيك عربي
أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن ممثلي 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T10:34+0000
2024-10-21T10:34+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093989949_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b897c302aa45fbc78763dbd89163ead0.jpg
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "يشارك فلاديمير بوتين يوم 22-24 أكتوبر في قمة "بريكس" السادسة عشرة في قازان، والتي تعقدها الرئاسة الروسية تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين منصفين".وأشارت إلى أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للتوسع المحتمل لمجموعة "بريكس" من خلال الإنشاء المخطط لفئة جديدة من "الدول الشريكة" للرابطة".وأضاف الكرملين: "من المخطط مناقشة المشاكل الدولية الحالية مع التركيز على الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وتفاعل دول "بريكس" والجنوب العالمي لصالح التنمية المستدامة".وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الذين سيحضرون قمة "بريكس" تقريبًا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين: "سينتقل الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى قازان، حيث يبدأ غدا العمل المكثف في إطار قمة بريكس".وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميرئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة
https://sarabic.ae/20241021/7-مؤشرات-تجعل-بريكس-تتربع-على-عرش-الاقتصاد-العالمي---1093988660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093989949_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_8b36627e5c28361cd0f32ca9d0743331.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم

الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان

10:34 GMT 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورقمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية
قمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن ممثلي 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "يشارك فلاديمير بوتين يوم 22-24 أكتوبر في قمة "بريكس" السادسة عشرة في قازان، والتي تعقدها الرئاسة الروسية تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين منصفين".

وأضافت: "في اجتماعات ضيقة وموسعة، سيتبادل قادة دول "بريكس" وجهات النظر حول القضايا الحالية على الأجندة العالمية والإقليمية، ويناقشون مجالات التعاون الرئيسية الثلاثة التي حددتها الرئاسة الروسية - في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والاتصالات المالية والثقافية والإنسانية.

وأشارت إلى أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للتوسع المحتمل لمجموعة "بريكس" من خلال الإنشاء المخطط لفئة جديدة من "الدول الشريكة" للرابطة".

وأكد الكرملين أنه "في اليوم الأخير من القمة، سيتم عقد اجتماع بصيغة "التوعية/ بريكس بلس" بمشاركة ممثلين عما يقرب من أربعين دولة، ومن بينهم قادة دول رابطة الدول المستقلة، ووفود من العديد من دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية".

وأضاف الكرملين: "من المخطط مناقشة المشاكل الدولية الحالية مع التركيز على الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وتفاعل دول "بريكس" والجنوب العالمي لصالح التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الذين سيحضرون قمة "بريكس" تقريبًا".
قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
09:42 GMT
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين: "سينتقل الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى قازان، حيث يبدأ غدا العمل المكثف في إطار قمة بريكس".
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
رئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала