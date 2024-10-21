https://sarabic.ae/20241021/الكرملين-ممثلو-40-دولة-يشاركون-في-اجتماعات-بريكس-بلس-في-اليوم-الأخير-من-قمة-قازان-1093990118.html
الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان
الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان
سبوتنيك عربي
أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن ممثلي 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T10:34+0000
2024-10-21T10:34+0000
2024-10-21T10:34+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093989949_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b897c302aa45fbc78763dbd89163ead0.jpg
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "يشارك فلاديمير بوتين يوم 22-24 أكتوبر في قمة "بريكس" السادسة عشرة في قازان، والتي تعقدها الرئاسة الروسية تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين منصفين".وأشارت إلى أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للتوسع المحتمل لمجموعة "بريكس" من خلال الإنشاء المخطط لفئة جديدة من "الدول الشريكة" للرابطة".وأضاف الكرملين: "من المخطط مناقشة المشاكل الدولية الحالية مع التركيز على الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وتفاعل دول "بريكس" والجنوب العالمي لصالح التنمية المستدامة".وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الذين سيحضرون قمة "بريكس" تقريبًا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين: "سينتقل الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى قازان، حيث يبدأ غدا العمل المكثف في إطار قمة بريكس".وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميرئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة
https://sarabic.ae/20241021/7-مؤشرات-تجعل-بريكس-تتربع-على-عرش-الاقتصاد-العالمي---1093988660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093989949_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_8b36627e5c28361cd0f32ca9d0743331.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم
الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان
أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن ممثلي 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "يشارك فلاديمير بوتين يوم 22-24 أكتوبر في قمة "بريكس" السادسة عشرة في قازان، والتي تعقدها الرئاسة الروسية تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين منصفين".
وأضافت: "في اجتماعات ضيقة وموسعة، سيتبادل قادة دول "بريكس" وجهات النظر حول القضايا الحالية على الأجندة العالمية والإقليمية، ويناقشون مجالات التعاون الرئيسية الثلاثة التي حددتها الرئاسة الروسية - في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والاتصالات المالية والثقافية والإنسانية.
وأشارت إلى أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للتوسع المحتمل لمجموعة "بريكس" من خلال الإنشاء المخطط لفئة جديدة من "الدول الشريكة" للرابطة".
وأكد الكرملين أنه "في اليوم الأخير من القمة، سيتم عقد اجتماع بصيغة "التوعية/ بريكس بلس" بمشاركة ممثلين عما يقرب من أربعين دولة، ومن بينهم قادة دول رابطة الدول المستقلة، ووفود من العديد من دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية".
وأضاف الكرملين: "من المخطط مناقشة المشاكل الدولية الحالية مع التركيز على الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وتفاعل دول "بريكس" والجنوب العالمي لصالح التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الذين سيحضرون قمة "بريكس" تقريبًا".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين: "سينتقل الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى قازان، حيث يبدأ غدا العمل المكثف في إطار قمة بريكس".
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.