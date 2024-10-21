https://sarabic.ae/20241021/الكرملين-ممثلو-40-دولة-يشاركون-في-اجتماعات-بريكس-بلس-في-اليوم-الأخير-من-قمة-قازان-1093990118.html

الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان

الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان

سبوتنيك عربي

أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن ممثلي 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T10:34+0000

2024-10-21T10:34+0000

2024-10-21T10:34+0000

قمة بريكس 2024

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093989949_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b897c302aa45fbc78763dbd89163ead0.jpg

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "يشارك فلاديمير بوتين يوم 22-24 أكتوبر في قمة "بريكس" السادسة عشرة في قازان، والتي تعقدها الرئاسة الروسية تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين منصفين".وأشارت إلى أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للتوسع المحتمل لمجموعة "بريكس" من خلال الإنشاء المخطط لفئة جديدة من "الدول الشريكة" للرابطة".وأضاف الكرملين: "من المخطط مناقشة المشاكل الدولية الحالية مع التركيز على الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وتفاعل دول "بريكس" والجنوب العالمي لصالح التنمية المستدامة".وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الذين سيحضرون قمة "بريكس" تقريبًا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين: "سينتقل الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى قازان، حيث يبدأ غدا العمل المكثف في إطار قمة بريكس".وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميرئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة

https://sarabic.ae/20241021/7-مؤشرات-تجعل-بريكس-تتربع-على-عرش-الاقتصاد-العالمي---1093988660.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2024, روسيا, العالم