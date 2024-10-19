https://sarabic.ae/20241019/الرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان-يزور-روسيا-الثلاثاء-المقبل-للمشاركة-بقمة-بريكس-في-قازان-1093948925.html
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يزور روسيا الثلاثاء المقبل للمشاركة بقمة "بريكس" في قازان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يزور روسيا الثلاثاء المقبل للمشاركة بقمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا، يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T13:31+0000
2024-10-19T13:31+0000
2024-10-19T13:31+0000
قمة بريكس 2024
إيران
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7082735f76cc8d6ab1f3809ccf2f041d.jpg
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان "الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يزور روسيا يوم الثلاثاء المقبل لحضور وإلقاء خطاب في القمة السادسة عشرة لدول بريكس وبريكس بلس".وأكد بوتين على أن "التعاون في مجموعة "بريكس" غني للغاية ونخطط لعقد 17 اجتماعا ثنائيا كجزء من القمة في قازان".ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها عام 2006 من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
https://sarabic.ae/20241018/باحث-في-الاقتصاد-السياسي-لـسبوتنيك-العالم-بحاجة-إلى-مجموعة-بريكس-وفق-رؤية-الرئيس-بوتين--1093927964.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3c810a9040ffeaae56698fd2a50d19c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, إيران, العالم, روسيا
قمة بريكس 2024, إيران, العالم, روسيا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يزور روسيا الثلاثاء المقبل للمشاركة بقمة "بريكس" في قازان
يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا، يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية.
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان "الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يزور روسيا يوم الثلاثاء المقبل لحضور وإلقاء خطاب في القمة السادسة عشرة لدول بريكس وبريكس بلس".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"، التي تشمل وسائل إعلام من روسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والبرازيل.
وأكد بوتين على أن "التعاون في مجموعة "بريكس" غني للغاية ونخطط لعقد 17 اجتماعا ثنائيا كجزء من القمة في قازان".
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر.
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها عام 2006 من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.