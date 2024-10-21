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https://sarabic.ae/20241021/أوشاكوف-36-دولة-ستمثل-في-قمة-بريكس-بينها-22-على-أعلى-مستوى-وقيادات-6-منظمات-دولية-1094009599.html
أوشاكوف: 36 دولة ستمثل في قمة "بريكس" بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية
أوشاكوف: 36 دولة ستمثل في قمة "بريكس" بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية
سبوتنيك عربي
أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأن 36 دولة ستُمثل في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، بينها 22 دولة على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T15:37+0000
2024-10-21T16:27+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093987165_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_78afde7e57fd9ab069a03d62badcb705.jpg
وقال أوشاكوف: "نترقب مشاركة ممثلي 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية، على وجه التحديد، يمكن القول أن قادة 22 من هذه البلدان الـ36 المشاركة سيحضروا القمة، أي أنه سيتم تمثيل 22 وفدا في القمة على أعلى مستوى".وأشار إلى أن "روسيا وإيران، ستتفقان في المدى القريب، على موعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى موسكو، والتي سيتم خلالها توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين".وتابع: "أعتقد أنه خلال المحادثات في قازان، سيتطرق الرئيسان أيضًا إلى هذا الموضوع، وقد تم التطرق إليه أيضًا خلال تواصلهم في عشق آباد، والآن سيتم التأكيد من الجانبين، ونحن في موسكو وطهران في المستقبل القريب سنجد نافذة مناسبة في جدول الرئيسين للزيارة".وأوضح أوشاكوف أن نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، سيصل إلى قازان لتمثيل بلاده في قمة "بريكس".وأفاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اجتماع، أمس الأحد، في موسكو، الأزمة الأوكرانية، بالتفصيل.وأضاف: "لقد تمت مناقشة الأزمة الأوكرانية، على حد علمي، بشكل مستفيض أمس خلال عشاء غير رسمي في نوفو غاريفو، واليوم، قدم وزراء خارجية الجانبين تقريرًا عن رؤيتهما للوضع في الشرق الأوسط، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل، حيث أضاف الرئيسان بعض الأشياء (الملاحظات) حول هذا الموضوع، واليوم تمت مناقشة ملف أوكرانيا، لفترة وجيزة".وأكد أوشاكوف أن دولا عديدة أبدت رغبتها بالعضوية الكاملة لمجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى أن قادة المجموعة سيتخذون قرارا بهذا الخصوص بعد مناقشة هذه الطلبات.ولفت إلى أن القادة في اجتماع "بريكس+"، سيناقشون قضايا الأمن الغذائي والطاقة، وسيولون اهتماما خاصا للشرق الأوسط.وقال: "موضوع الاجتماع سيكون "بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك"، وستتم مناقشة قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية في حل المشاكل الملحة في عصرنا، بما في ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة. وتقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط".وأضاف أوشاكوف، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في اليوم الأخير من قمة "بريكس" في قازان، 7 اجتماعات ثنائية مع قادة فلسطين ولاوس وموريتانيا وبوليفيا والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء فيتنام"، مشيرًا إلى أنه "من غير المستبعد إجراء محادثة مع رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك".ولفت أوشاكوف إلى أن "الرئيس بوتين، سيجري محادثات ثنائية مع رئيسي إيران وتركيا، في 23 أكتوبر الجاري في قازان، وأن القادة سيناقشون آلية منح صفة شريك "بريكس"، والتي ستكون مرحلة في إعداد الراغبين في أن يصبحوا عضوا كاملا".وأشار إلى أن "الرئيس الكوبي، سوف يضطر للتغيب عن القمة بسبب أزمة الطاقة في البلاد، وأن رئيس الإمارات، سيعود إلى أبوظبي بعد المباحثات مع بوتين، وسيتوجه إلى القمة في قازان، في 23 أكتوبر الجاري".وتستضيف قازان القمة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميرئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة
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https://sarabic.ae/20241021/صور-الاستعدادات-لقمة-دول-بريكس-في-مدينة-قازان-الساحرة-1093992837.html
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روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

أوشاكوف: 36 دولة ستمثل في قمة "بريكس" بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية

15:37 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 16:27 GMT 21.10.2024)
© Sputnik . Christina Malykقمة بريكس 2024 في قازان
قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Christina Malyk
تابعنا عبر
أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأن 36 دولة ستُمثل في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، بينها 22 دولة على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية.
وقال أوشاكوف: "نترقب مشاركة ممثلي 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية، على وجه التحديد، يمكن القول أن قادة 22 من هذه البلدان الـ36 المشاركة سيحضروا القمة، أي أنه سيتم تمثيل 22 وفدا في القمة على أعلى مستوى".
وأشار إلى أن "روسيا وإيران، ستتفقان في المدى القريب، على موعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى موسكو، والتي سيتم خلالها توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

وقال أوشاكوف: "لقد تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بالفعل، وذلك من أجل عدم التوقيع على مثل هذه الوثيقة المهمة على عجل. قررنا أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة (الاتفاقية) خلال زيارة الرئيس الإيراني الجديد لموسكو".

وتابع: "أعتقد أنه خلال المحادثات في قازان، سيتطرق الرئيسان أيضًا إلى هذا الموضوع، وقد تم التطرق إليه أيضًا خلال تواصلهم في عشق آباد، والآن سيتم التأكيد من الجانبين، ونحن في موسكو وطهران في المستقبل القريب سنجد نافذة مناسبة في جدول الرئيسين للزيارة".
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15:05 GMT
وأوضح أوشاكوف أن نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، سيصل إلى قازان لتمثيل بلاده في قمة "بريكس".

وأردف: "نائب رئيس الوزراء (صربيا) فولين، سيكون حاضرا. بالأمس تحدث الرئيسان (الصربي والروسي) هاتفيا وتم الاتفاق على أن يمثل صربيا نائب رئيس الوزراء، المعني بشكل مباشر في العلاقات الثنائية الروسية الصربية وقضايا مجموعة "بريكس". لدى رئيس صربيا اتصالات دولية أخرى مخطط لها مسبقًا في هذه الأيام، والتي كان من الصعب عليه رفضها".

وأفاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اجتماع، أمس الأحد، في موسكو، الأزمة الأوكرانية، بالتفصيل.
وأضاف: "لقد تمت مناقشة الأزمة الأوكرانية، على حد علمي، بشكل مستفيض أمس خلال عشاء غير رسمي في نوفو غاريفو، واليوم، قدم وزراء خارجية الجانبين تقريرًا عن رؤيتهما للوضع في الشرق الأوسط، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل، حيث أضاف الرئيسان بعض الأشياء (الملاحظات) حول هذا الموضوع، واليوم تمت مناقشة ملف أوكرانيا، لفترة وجيزة".
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14:11 GMT
وأكد أوشاكوف أن دولا عديدة أبدت رغبتها بالعضوية الكاملة لمجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى أن قادة المجموعة سيتخذون قرارا بهذا الخصوص بعد مناقشة هذه الطلبات.

وتابع: "كما هو معلوم، هناك العديد من الدول تريد على الفور عضوية كاملة واسعة النطاق في هذه المنظمة، وبعضهم يفضل تطوير تعاون أكثر تعمقًا وأوثق. سيتم دراسة كل هذه القضايا من قبل القادة وسيتخذ القادة قرارات مباشرة في هذا الصدد".

ولفت إلى أن القادة في اجتماع "بريكس+"، سيناقشون قضايا الأمن الغذائي والطاقة، وسيولون اهتماما خاصا للشرق الأوسط.
وقال: "موضوع الاجتماع سيكون "بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك"، وستتم مناقشة قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية في حل المشاكل الملحة في عصرنا، بما في ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة. وتقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط".
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Волонтер на станции Аэропорт - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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صور الاستعدادات لقمة دول "بريكس" في مدينة قازان الساحرة
12:32 GMT
وأضاف أوشاكوف، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في اليوم الأخير من قمة "بريكس" في قازان، 7 اجتماعات ثنائية مع قادة فلسطين ولاوس وموريتانيا وبوليفيا والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء فيتنام"، مشيرًا إلى أنه "من غير المستبعد إجراء محادثة مع رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك".

وقال: "بالنسبة إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، بعد الانتهاء من جميع الأحداث وبعد المؤتمر الصحفي لرئيسنا، من المقرر عقد 7 اجتماعات ثنائية أخرى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس لاوس ثونغلون سيسوليت، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس بوليفيا لويس أرسي، ثم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونعتقد أن كل هذا قد ينتهي باجتماع مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين".

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10:34 GMT
ولفت أوشاكوف إلى أن "الرئيس بوتين، سيجري محادثات ثنائية مع رئيسي إيران وتركيا، في 23 أكتوبر الجاري في قازان، وأن القادة سيناقشون آلية منح صفة شريك "بريكس"، والتي ستكون مرحلة في إعداد الراغبين في أن يصبحوا عضوا كاملا".
وأشار إلى أن "الرئيس الكوبي، سوف يضطر للتغيب عن القمة بسبب أزمة الطاقة في البلاد، وأن رئيس الإمارات، سيعود إلى أبوظبي بعد المباحثات مع بوتين، وسيتوجه إلى القمة في قازان، في 23 أكتوبر الجاري".

وينطلق يوم غد الثلاثاء، أحد أبرز الأحداث الدولية لهذا العام، متمثلا بقمة مجموعة دول "بريكس" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وتستضيف قازان القمة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
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ما أهم الموارد التي تمتلكها مجموعة "بريكس"؟
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ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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