https://sarabic.ae/20241021/الكرملين-النزاع-الأوكراني-ليس-على-جدول-أعمال-قمة-بريكس-في-قازان-1093980240.html
الكرملين: النزاع الأوكراني ليس على جدول أعمال قمة "بريكس" في قازان
الكرملين: النزاع الأوكراني ليس على جدول أعمال قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن النزاع الأوكراني ليس على جدول أعمال قمة "بريكس" في قازان، ولكن يمكن للدول المشاركة التطرق... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T04:20+0000
2024-10-21T04:20+0000
2024-10-21T04:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مجموعة بريكس
قمة بريكس 2024
الكرملين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا"، "بحث سبل حل النزاع في أوكرانيا ليست على جدول أعمال قمة "بريكس" في قازان، ولكن يمكن لكل مشارك التطرق إلى هذا الموضوع حسب تقديره الخاص".وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241020/لافروف-الحرب-التي-يخوضها-الغرب-ضد-روسيا-تتحول-بشكل-متزايد-إلى-حرب-فعلية-ومباشرة-1093978534.html
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روسيا, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2024, الكرملين
روسيا, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2024, الكرملين
الكرملين: النزاع الأوكراني ليس على جدول أعمال قمة "بريكس" في قازان
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن النزاع الأوكراني ليس على جدول أعمال قمة "بريكس" في قازان، ولكن يمكن للدول المشاركة التطرق إلى هذا الموضوع حسب تقديرها.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا"، "بحث سبل حل النزاع في أوكرانيا ليست على جدول أعمال قمة "بريكس" في قازان، ولكن يمكن لكل مشارك التطرق إلى هذا الموضوع
حسب تقديره الخاص".
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.