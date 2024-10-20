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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
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البرنامج الصباحي - اعادة
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108 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
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https://sarabic.ae/20241020/لافروف-الحرب-التي-يخوضها-الغرب-ضد-روسيا-تتحول-بشكل-متزايد-إلى-حرب-فعلية-ومباشرة-1093978534.html
لافروف: الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة
لافروف: الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا لا تزال هجينة، لكنها تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T21:42+0000
2024-10-20T21:42+0000
سيرغي لافروف
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وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية، روسيا تتابع المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة ولا ترى حتى الآن علامات على أن البلدين سيعودان إلى حوار متكافئ بعد الانتخابات.ولفت إلى أن يجب الاستعداد لاستمرار الإجراءات التي تهدف إلى كبح تطور روسيا من قبل أي إدارة أمريكية.ونوه الوزير الروسي بأنه عند مناقشة الاستقرار الاستراتيجي، يجب أخذ جميع العوامل في الاعتبار، بينما تحاول الولايات المتحدة الترويج لشعارات جميلة لتحقيق مكاسب أحادية الجانب.وأكد لافروف على أن تصريحات الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا حول تقليص الأسلحة النووية دون شروط مسبقة هي خداع.كما صرح لافروف بأنه يترك على ضمير رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنكار المسؤولية عن فشل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.
https://sarabic.ae/20241008/لافروف-روسيا-ستفعل-فورا-إجراءاتها-المضادة-في-حال-السماح-لكييف-بإطلاق-صواريخ-بعيدة-المدى-1093549043.html
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سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

لافروف: الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة

21:42 GMT 20.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا لا تزال هجينة، لكنها تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة.
وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية، روسيا تتابع المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة ولا ترى حتى الآن علامات على أن البلدين سيعودان إلى حوار متكافئ بعد الانتخابات.
ولفت إلى أن يجب الاستعداد لاستمرار الإجراءات التي تهدف إلى كبح تطور روسيا من قبل أي إدارة أمريكية.

وشدد على، أن موسكو في المقابل مستعدة للتعامل مع أي إدارة أمريكية، لكن بشرط أن يكون الحوار قائماً على الاحترام المتبادل والمساواة.

ونوه الوزير الروسي بأنه عند مناقشة الاستقرار الاستراتيجي، يجب أخذ جميع العوامل في الاعتبار، بينما تحاول الولايات المتحدة الترويج لشعارات جميلة لتحقيق مكاسب أحادية الجانب.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
لافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى
8 أكتوبر, 13:40 GMT
وأكد لافروف على أن تصريحات الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا حول تقليص الأسلحة النووية دون شروط مسبقة هي خداع.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن " العملية العسكرية الخاصة لا يمكن أن تنتهي إلا بالنصر، وهذا في مصلحة الشعب".
كما صرح لافروف بأنه يترك على ضمير رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنكار المسؤولية عن فشل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.
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