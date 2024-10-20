https://sarabic.ae/20241020/لافروف-الحرب-التي-يخوضها-الغرب-ضد-روسيا-تتحول-بشكل-متزايد-إلى-حرب-فعلية-ومباشرة-1093978534.html
لافروف: الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة
لافروف: الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا لا تزال هجينة، لكنها تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T21:42+0000
2024-10-20T21:42+0000
2024-10-20T21:42+0000
سيرغي لافروف
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وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية، روسيا تتابع المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة ولا ترى حتى الآن علامات على أن البلدين سيعودان إلى حوار متكافئ بعد الانتخابات.ولفت إلى أن يجب الاستعداد لاستمرار الإجراءات التي تهدف إلى كبح تطور روسيا من قبل أي إدارة أمريكية.ونوه الوزير الروسي بأنه عند مناقشة الاستقرار الاستراتيجي، يجب أخذ جميع العوامل في الاعتبار، بينما تحاول الولايات المتحدة الترويج لشعارات جميلة لتحقيق مكاسب أحادية الجانب.وأكد لافروف على أن تصريحات الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا حول تقليص الأسلحة النووية دون شروط مسبقة هي خداع.كما صرح لافروف بأنه يترك على ضمير رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنكار المسؤولية عن فشل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.
https://sarabic.ae/20241008/لافروف-روسيا-ستفعل-فورا-إجراءاتها-المضادة-في-حال-السماح-لكييف-بإطلاق-صواريخ-بعيدة-المدى-1093549043.html
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سيرغي لافروف
لافروف: الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا لا تزال هجينة، لكنها تتحول بشكل متزايد إلى حرب فعلية ومباشرة.
وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية، روسيا تتابع المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة ولا ترى حتى الآن علامات على أن البلدين سيعودان إلى حوار متكافئ بعد الانتخابات.
ولفت إلى أن يجب الاستعداد لاستمرار الإجراءات التي تهدف إلى كبح تطور روسيا من قبل أي إدارة أمريكية.
وشدد على، أن موسكو في المقابل مستعدة للتعامل مع أي إدارة أمريكية، لكن بشرط أن يكون الحوار قائماً على الاحترام المتبادل والمساواة.
ونوه الوزير الروسي بأنه عند مناقشة الاستقرار الاستراتيجي، يجب أخذ جميع العوامل في الاعتبار، بينما تحاول الولايات المتحدة الترويج لشعارات جميلة لتحقيق مكاسب أحادية الجانب.
وأكد لافروف على أن تصريحات الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا حول تقليص الأسلحة النووية دون شروط مسبقة هي خداع.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن " العملية العسكرية الخاصة لا يمكن أن تنتهي إلا بالنصر، وهذا في مصلحة الشعب".
كما صرح لافروف بأنه يترك على ضمير رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنكار المسؤولية عن فشل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.