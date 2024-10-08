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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
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عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241008/لافروف-روسيا-ستفعل-فورا-إجراءاتها-المضادة-في-حال-السماح-لكييف-بإطلاق-صواريخ-بعيدة-المدى-1093549043.html
لافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى
لافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستعلم بإذن الغرب لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البعيدة المدى، إذا تم منح مثل هذا الإذن، وستدخل... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T13:40+0000
2024-10-08T13:40+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف: "حول هذا الموضوع (منح كييف الإذن بضرب صواريخ دقيقة بعيدة المدى على روسيا الاتحادية) توقفنا عن المراقبة منذ أن اوضح الرئيس ما الذي سنفعله، وما هي الاستنتاجات التي سنستخلصها إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار".وفي وقت سابق، صرح فلاديمير بوتين أن ممثلي دول الناتو يجب أن يفهموا "ما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا له، فإن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع في أوكرانيا ستغير جوهره بشكل كبير وستعني أن أعضاء حلف شمال الأطلسي - الولايات المتحدة والدول الأوروبية - في حالة حرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تظهر أمامها.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليقه على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إلى أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "والذين يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".صحفي أيرلندي: أولئك الذين يدعون إلى شن ضربات ضد روسيا يختبئون في المخابئمدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام "كاذب"إعلام: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا
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لافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى

13:40 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستعلم بإذن الغرب لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البعيدة المدى، إذا تم منح مثل هذا الإذن، وستدخل الإجراءات الانتقامية الروسية حيز التنفيذ على الفور.
وقال لافروف: "حول هذا الموضوع (منح كييف الإذن بضرب صواريخ دقيقة بعيدة المدى على روسيا الاتحادية) توقفنا عن المراقبة منذ أن اوضح الرئيس ما الذي سنفعله، وما هي الاستنتاجات التي سنستخلصها إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف: "في حال تم اتخاذه، سنعرف ذلك وسيكون المخطط الذي ذكره فلاديمير بوتين قيد التنفيذ بالفعل".

وفي وقت سابق، صرح فلاديمير بوتين أن ممثلي دول الناتو يجب أن يفهموا "ما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا له، فإن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع في أوكرانيا ستغير جوهره بشكل كبير وستعني أن أعضاء حلف شمال الأطلسي - الولايات المتحدة والدول الأوروبية - في حالة حرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تظهر أمامها.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليقه على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إلى أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "والذين يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
صحفي أيرلندي: أولئك الذين يدعون إلى شن ضربات ضد روسيا يختبئون في المخابئ
مدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام "كاذب"
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