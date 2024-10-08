https://sarabic.ae/20241008/لافروف-روسيا-ستفعل-فورا-إجراءاتها-المضادة-في-حال-السماح-لكييف-بإطلاق-صواريخ-بعيدة-المدى-1093549043.html
لافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى
لافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستعلم بإذن الغرب لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البعيدة المدى، إذا تم منح مثل هذا الإذن، وستدخل... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T13:40+0000
2024-10-08T13:40+0000
2024-10-08T13:40+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف: "حول هذا الموضوع (منح كييف الإذن بضرب صواريخ دقيقة بعيدة المدى على روسيا الاتحادية) توقفنا عن المراقبة منذ أن اوضح الرئيس ما الذي سنفعله، وما هي الاستنتاجات التي سنستخلصها إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار".وفي وقت سابق، صرح فلاديمير بوتين أن ممثلي دول الناتو يجب أن يفهموا "ما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا له، فإن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع في أوكرانيا ستغير جوهره بشكل كبير وستعني أن أعضاء حلف شمال الأطلسي - الولايات المتحدة والدول الأوروبية - في حالة حرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تظهر أمامها.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليقه على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إلى أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "والذين يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".صحفي أيرلندي: أولئك الذين يدعون إلى شن ضربات ضد روسيا يختبئون في المخابئمدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام "كاذب"إعلام: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا
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روسيا, العالم
لافروف: روسيا ستفعل فورا إجراءاتها المضادة في حال السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستعلم بإذن الغرب لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البعيدة المدى، إذا تم منح مثل هذا الإذن، وستدخل الإجراءات الانتقامية الروسية حيز التنفيذ على الفور.
وقال لافروف: "حول هذا الموضوع (منح كييف الإذن بضرب صواريخ دقيقة بعيدة المدى على روسيا الاتحادية) توقفنا عن المراقبة منذ أن اوضح الرئيس ما الذي سنفعله، وما هي الاستنتاجات التي سنستخلصها إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار".
وأضاف: "في حال تم اتخاذه، سنعرف ذلك وسيكون المخطط الذي ذكره فلاديمير بوتين قيد التنفيذ بالفعل".
وفي وقت سابق، صرح فلاديمير بوتين أن ممثلي دول الناتو يجب أن يفهموا "ما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا له، فإن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع في أوكرانيا ستغير جوهره بشكل كبير وستعني أن أعضاء حلف شمال الأطلسي - الولايات المتحدة والدول الأوروبية - في حالة حرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تظهر أمامها.
وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليقه على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إلى أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "والذين يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".