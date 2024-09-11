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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/مدفيديف-وعد-وزير-الخارجية-البريطاني-بدعم-كييف-لمدة-100-عام-كاذب-1092624827.html
مدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام "كاذب"
مدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام "كاذب"
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الأربعاء، إن وعد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بدعم أوكرانيا لمدة 100 عام "كاذب"، مشيرا إلى أن... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T22:15+0000
2024-09-11T22:14+0000
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جاءت تصريحات مدفيديف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" إكس "، وذلك تعليقا على حديث ديفيد لامي عن الشراكة لمدة 100 عام مع أوكرانيا، ورجح مدفيديف أن تغرق المملكة المتحدة في السنوات القليلة المقبلة.وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد صرح أمس الأربعاء، بأنه بحث خلال زيارته لأوكرانيا "الشراكة لمدة 100 عام"، مؤكدا استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا.ونقلت صحيفة بريطانية، في وقت سابق، عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في روسيا قد تم اتخاذه بالفعل.وأوضحت الصحيفة: "قالت مصادر في الحكومة البريطانية إنه تم بالفعل اتخاذ قرار للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف في روسيا".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به"، عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، النقاش حول احتمال استخدام كييف لصواريخ ستورم شادو لضرب عمق الأراضي الروسية بأنه "لعب بالنار".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، كما أعلن الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام "كاذب"

22:15 GMT 11.09.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukin / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukin
/
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تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الأربعاء، إن وعد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بدعم أوكرانيا لمدة 100 عام "كاذب"، مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تصمد حتى ربع هذه الفترة.
جاءت تصريحات مدفيديف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" إكس "، وذلك تعليقا على حديث ديفيد لامي عن الشراكة لمدة 100 عام مع أوكرانيا، ورجح مدفيديف أن تغرق المملكة المتحدة في السنوات القليلة المقبلة.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد صرح أمس الأربعاء، بأنه بحث خلال زيارته لأوكرانيا "الشراكة لمدة 100 عام"، مؤكدا استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا.
ونقلت صحيفة بريطانية، في وقت سابق، عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في روسيا قد تم اتخاذه بالفعل.
وأوضحت الصحيفة: "قالت مصادر في الحكومة البريطانية إنه تم بالفعل اتخاذ قرار للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف في روسيا".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به"، عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
18:21 GMT
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، النقاش حول احتمال استخدام كييف لصواريخ ستورم شادو لضرب عمق الأراضي الروسية بأنه "لعب بالنار".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، كما أعلن الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة21:14 GMT
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