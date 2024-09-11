https://sarabic.ae/20240911/إعلام-بريطانيا-ستسمح-لكييف-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-لضرب-روسيا-1092623833.html
إعلام: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا
إعلام: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا
سبوتنيك عربي
قالت صحيفة غربية، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في روسيا قد تم اتخاذه بالفعل. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T19:58+0000
2024-09-11T19:58+0000
2024-09-11T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت صحيفة "الغارديان": "قالت مصادر في الحكومة البريطانية إنه تم بالفعل اتخاذ قرار للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف في روسيا".وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، النقاش حول احتمال استخدام كييف لصواريخ ستورم شادو لضرب عمق الأراضي الروسية بأنه "لعب بالنار".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240911/إعلام-غربي-يكشف-سبب-إرسال-بريطانيا-معدات-خارجة-عن-الخدمة-لأوكرانيا-1092623692.html
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روسيا
إعلام: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا
قالت صحيفة غربية، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في روسيا قد تم اتخاذه بالفعل.
وكتبت صحيفة "الغارديان": "قالت مصادر في الحكومة البريطانية إنه تم بالفعل اتخاذ قرار للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف في روسيا".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به"، عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، النقاش حول احتمال استخدام كييف لصواريخ ستورم شادو لضرب عمق الأراضي الروسية بأنه "لعب بالنار".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.