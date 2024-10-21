أستاذ في العلوم السياسية: تجمع "بريكس" في طريق التوسع والتطور وفقا للآلية التي رسمها لنفسه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241021/أستاذ-في-العلوم-السياسية-تجمع-بريكس-في-طريق-التوسع-والتطور-وفقا-للآلية-التي-رسمها-لنفسه-1093990776.html
أستاذ في العلوم السياسية: تجمع "بريكس" في طريق التوسع والتطور وفقا للآلية التي رسمها لنفسه
أستاذ في العلوم السياسية: تجمع "بريكس" في طريق التوسع والتطور وفقا للآلية التي رسمها لنفسه
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في مصر، أنّ "تجمع "بريكس" يمر بمرحلة مهمة من التطبيق الفعلي وهو في طريق التطور وفقا للآلية... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T11:16+0000
2024-10-21T11:16+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e5a2befb740705d52b6748b1b488359.jpg
وأوضح فهمي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "تجمع "بريكس" يسير وفق الأهداف الموضوعة له، لكنه سيواجه تحديات وإشكاليات مرتبطة بالغرب". وأضاف أنّ "نموذج العلاقات الثنائية، كما هو الحال مع الإمارات وروسيا، يعكس أهمية كبيرة في هذا السياق".وتحدث فهمي عن المخاوف القائمة، مستشهداً بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تشير إلى أننا "أمام عالم متعدد الأقطاب"، والذي سيكون في مواجهة الهيمنة الأمريكية. وذكر أنّ "بوتين قد تحدث في مؤتمره الأخير عن فكرة التغيير القائم بصورة تلقائية، وليس عبر هدم المؤسسات الحالية"، مشدّدًا على أنّ "ما تدعو إليه "بريكس" هو إنشاء مؤسسات أكثر إنصافاً، وأن الدول تلتحق بالنظام الدولي الذي يتشكل الآن". وأكد أنّ "بريكس" يُعتبر نموذجاً جيداً، لكنه سيحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق أهدافه"، مشيرا إلى أن "العالم لا يمكن أن يبقى مدارا من قبل الولايات المتحدة وحدها".وفيما يتعلق بالوضع السياسي في الولايات المتحدة، قال فهمي إنّ "القضية ليست لها علاقة بالانتخابات الأمريكية"، معبراً عن مخاوف من عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما يمثله من توجهات. واعتبر أنّ "الرهان على الانتخابات الأمريكية غير صحيح، لأن العالم لا يُدار من دولة واحدة حتى لو كانت الولايات المتحدة، حيث ترى روسيا أن الغرب هو من يحارب في أوكرانيا".وأشار إلى أنّ "روسيا الآن في مرحلة الترتيبات الأمنية، بينما لا يزال الغرب يدعم أوكرانيا، مما قد يدفع روسيا إلى التصعيد عسكريًا لمواجهة هذه الهيمنة الغربية".
https://sarabic.ae/20241021/الكرملين-ممثلو-40-دولة-يشاركون-في-اجتماعات-بريكس-بلس-في-اليوم-الأخير-من-قمة-قازان-1093990118.html
https://sarabic.ae/20241021/7-مؤشرات-تجعل-بريكس-تتربع-على-عرش-الاقتصاد-العالمي---1093988660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11dbd3fca7f8b957f630dec1624713c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

أستاذ في العلوم السياسية: تجمع "بريكس" في طريق التوسع والتطور وفقا للآلية التي رسمها لنفسه

11:16 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورتحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا
تحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في مصر، أنّ "تجمع "بريكس" يمر بمرحلة مهمة من التطبيق الفعلي وهو في طريق التطور وفقا للآلية التي رسمها لنفسه، حيث انضمت عدد من الدول إلى هذا التجمع في الفترة الماضية".
وأوضح فهمي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "تجمع "بريكس" يسير وفق الأهداف الموضوعة له، لكنه سيواجه تحديات وإشكاليات مرتبطة بالغرب".

واعتبر أنّ "استهداف مؤسسات دولية كبيرة سيمثل مشكلة حقيقية للغرب، وبالتالي، لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في أن يشهد هذا التجمع أي طفرة".

وأضاف أنّ "نموذج العلاقات الثنائية، كما هو الحال مع الإمارات وروسيا، يعكس أهمية كبيرة في هذا السياق".
وتحدث فهمي عن المخاوف القائمة، مستشهداً بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تشير إلى أننا "أمام عالم متعدد الأقطاب"، والذي سيكون في مواجهة الهيمنة الأمريكية.
قمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
الكرملين: ممثلو 40 دولة يشاركون في اجتماعات "بريكس بلس" في اليوم الأخير من قمة قازان
10:34 GMT
وذكر أنّ "بوتين قد تحدث في مؤتمره الأخير عن فكرة التغيير القائم بصورة تلقائية، وليس عبر هدم المؤسسات الحالية"، مشدّدًا على أنّ "ما تدعو إليه "بريكس" هو إنشاء مؤسسات أكثر إنصافاً، وأن الدول تلتحق بالنظام الدولي الذي يتشكل الآن".

وأضاف فهمي أننا "نحن الآن في مرحلة انتقالية من عالم أحادي القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب، رغم أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الأكبر حتى الآن".

وأكد أنّ "بريكس" يُعتبر نموذجاً جيداً، لكنه سيحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق أهدافه"، مشيرا إلى أن "العالم لا يمكن أن يبقى مدارا من قبل الولايات المتحدة وحدها".
وفيما يتعلق بالوضع السياسي في الولايات المتحدة، قال فهمي إنّ "القضية ليست لها علاقة بالانتخابات الأمريكية"، معبراً عن مخاوف من عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما يمثله من توجهات.
قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
09:42 GMT
واعتبر أنّ "الرهان على الانتخابات الأمريكية غير صحيح، لأن العالم لا يُدار من دولة واحدة حتى لو كانت الولايات المتحدة، حيث ترى روسيا أن الغرب هو من يحارب في أوكرانيا".

وختم حديثه بالقول إن "الغرب يصعد في مواجهة روسيا، وموسكو تحاول استيعاب الأمر دبلوماسياً"، ولكنه أضاف أنه سيكون هناك "مواجهات دبلوماسية واستراتيجية وعسكرية" يجب التنبه لها.

وأشار إلى أنّ "روسيا الآن في مرحلة الترتيبات الأمنية، بينما لا يزال الغرب يدعم أوكرانيا، مما قد يدفع روسيا إلى التصعيد عسكريًا لمواجهة هذه الهيمنة الغربية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала