https://sarabic.ae/20241021/أستاذ-في-العلوم-السياسية-تجمع-بريكس-في-طريق-التوسع-والتطور-وفقا-للآلية-التي-رسمها-لنفسه-1093990776.html

أستاذ في العلوم السياسية: تجمع "بريكس" في طريق التوسع والتطور وفقا للآلية التي رسمها لنفسه

أستاذ في العلوم السياسية: تجمع "بريكس" في طريق التوسع والتطور وفقا للآلية التي رسمها لنفسه

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في مصر، أنّ "تجمع "بريكس" يمر بمرحلة مهمة من التطبيق الفعلي وهو في طريق التطور وفقا للآلية... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T11:16+0000

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وأوضح فهمي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "تجمع "بريكس" يسير وفق الأهداف الموضوعة له، لكنه سيواجه تحديات وإشكاليات مرتبطة بالغرب". وأضاف أنّ "نموذج العلاقات الثنائية، كما هو الحال مع الإمارات وروسيا، يعكس أهمية كبيرة في هذا السياق".وتحدث فهمي عن المخاوف القائمة، مستشهداً بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تشير إلى أننا "أمام عالم متعدد الأقطاب"، والذي سيكون في مواجهة الهيمنة الأمريكية. وذكر أنّ "بوتين قد تحدث في مؤتمره الأخير عن فكرة التغيير القائم بصورة تلقائية، وليس عبر هدم المؤسسات الحالية"، مشدّدًا على أنّ "ما تدعو إليه "بريكس" هو إنشاء مؤسسات أكثر إنصافاً، وأن الدول تلتحق بالنظام الدولي الذي يتشكل الآن". وأكد أنّ "بريكس" يُعتبر نموذجاً جيداً، لكنه سيحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق أهدافه"، مشيرا إلى أن "العالم لا يمكن أن يبقى مدارا من قبل الولايات المتحدة وحدها".وفيما يتعلق بالوضع السياسي في الولايات المتحدة، قال فهمي إنّ "القضية ليست لها علاقة بالانتخابات الأمريكية"، معبراً عن مخاوف من عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما يمثله من توجهات. واعتبر أنّ "الرهان على الانتخابات الأمريكية غير صحيح، لأن العالم لا يُدار من دولة واحدة حتى لو كانت الولايات المتحدة، حيث ترى روسيا أن الغرب هو من يحارب في أوكرانيا".وأشار إلى أنّ "روسيا الآن في مرحلة الترتيبات الأمنية، بينما لا يزال الغرب يدعم أوكرانيا، مما قد يدفع روسيا إلى التصعيد عسكريًا لمواجهة هذه الهيمنة الغربية".

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