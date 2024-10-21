https://sarabic.ae/20241021/تصويت-برأيك-هل-تضع-قمة-بريكس-حدا-لهيمنة-الدولار؟-1094007075.html
تصويت... برأيك هل تضع قمة "بريكس" حدا لهيمنة الدولار؟
تصويت... برأيك هل تضع قمة "بريكس" حدا لهيمنة الدولار؟
سبوتنيك عربي
تنطلق، يوم غد الثلاثاء، أحد أبرز الأحداث الدولية لهذا العام قمة مجموعة دول "بريكس" في مدينة قازان عاصمة تتارستان الروسية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T15:05+0000
2024-10-21T15:05+0000
2024-10-21T15:05+0000
قمة بريكس 2024
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العملة
استطلاعات الرأي
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وتستضيف قازان القمة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وأكدت 38 دولة مشاركتها في القمة، منها 24 دولة سيمثلها رؤساؤها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى.تصويت... برأيك هل تضع قمة "بريكس" حدا لهيمنة الدولار؟ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم, العالم العربي, العملة, استطلاعات الرأي, опросы
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم, العالم العربي, العملة, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل تضع قمة "بريكس" حدا لهيمنة الدولار؟
تنطلق، يوم غد الثلاثاء، أحد أبرز الأحداث الدولية لهذا العام قمة مجموعة دول "بريكس" في مدينة قازان عاصمة تتارستان الروسية.
وتستضيف قازان القمة
في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
وأكدت 38 دولة مشاركتها في القمة، منها 24 دولة سيمثلها رؤساؤها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى.
تصويت... برأيك هل تضع قمة "بريكس" حدا لهيمنة الدولار؟
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.