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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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مرايا العلوم
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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سفير روسيا في مينسك: لدى بيلاروس ما تقدمه لدول مجموعة "بريكس" لبناء هيكل أمني عالمي
سفير روسيا في مينسك: لدى بيلاروس ما تقدمه لدول مجموعة "بريكس" لبناء هيكل أمني عالمي
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي في مينسك، بوريس غريزلوف اليوم الثلاثاء، أن لدى بيلاروس ما تقدمه من مساهمات قيمة في الجهود المشتركة لدول مجموعة "بريكس"، لبناء هيكل أمني عالمي... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T01:22+0000
2024-10-22T01:22+0000
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مجموعة بريكس
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مينسك - سبوتنيك. وقال غريزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أنا على ثقة من أن مينسك ستقدم مساهمة قيمة في الجهود المشتركة لدول البريكس لبناء هيكل أمني عالمي جديد على مبادئ عدم التجزئة والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح، فضلا عن السيادة غير المشروطة للقانون الدولي".وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20241021/تكامل-وتبادل-للثقة-خبراء-يوضحون-ملامح-مستقبل-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-1094014248.html
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العالم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم

سفير روسيا في مينسك: لدى بيلاروس ما تقدمه لدول مجموعة "بريكس" لبناء هيكل أمني عالمي

01:22 GMT 22.10.2024
© Sputnik . Christina Malykقمة بريكس 2024 في قازان
قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Christina Malyk
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي في مينسك، بوريس غريزلوف اليوم الثلاثاء، أن لدى بيلاروس ما تقدمه من مساهمات قيمة في الجهود المشتركة لدول مجموعة "بريكس"، لبناء هيكل أمني عالمي جديد.
مينسك - سبوتنيك. وقال غريزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أنا على ثقة من أن مينسك ستقدم مساهمة قيمة في الجهود المشتركة لدول البريكس لبناء هيكل أمني عالمي جديد على مبادئ عدم التجزئة والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح، فضلا عن السيادة غير المشروطة للقانون الدولي".

وأضاف، "لدى بيلاروس ما تقدمه لدول البريكس في مجال التعاون الاقتصادي والمالي، وكذلك على مسار التعاون الإنساني. ونلاحظ بارتياح استعداد الجانب البيلاروسي للمشاركة بنشاط في مجموعة كاملة من المبادرات بشأن مجموعة واسعة من القضايا".

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.
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ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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