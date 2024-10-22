https://sarabic.ae/20241022/سفير-روسيا-في-مينسك-لدى-بيلاروس-ما-تقدمه-لدول-مجموعة-بريكس-لبناء-هيكل-أمني-عالمي-1094018768.html

سفير روسيا في مينسك: لدى بيلاروس ما تقدمه لدول مجموعة "بريكس" لبناء هيكل أمني عالمي

سفير روسيا في مينسك: لدى بيلاروس ما تقدمه لدول مجموعة "بريكس" لبناء هيكل أمني عالمي

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي في مينسك، بوريس غريزلوف اليوم الثلاثاء، أن لدى بيلاروس ما تقدمه من مساهمات قيمة في الجهود المشتركة لدول مجموعة "بريكس"، لبناء هيكل أمني عالمي... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T01:22+0000

2024-10-22T01:22+0000

2024-10-22T01:22+0000

العالم

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

بيلاروس

أخبار بيلاروسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093987165_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_78afde7e57fd9ab069a03d62badcb705.jpg

مينسك - سبوتنيك. وقال غريزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أنا على ثقة من أن مينسك ستقدم مساهمة قيمة في الجهود المشتركة لدول البريكس لبناء هيكل أمني عالمي جديد على مبادئ عدم التجزئة والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح، فضلا عن السيادة غير المشروطة للقانون الدولي".وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

https://sarabic.ae/20241021/تكامل-وتبادل-للثقة-خبراء-يوضحون-ملامح-مستقبل-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-1094014248.html

بيلاروس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم