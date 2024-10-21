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تكامل وتبادل للثقة... خبراء يوضحون ملامح مستقبل العلاقات بين الإمارات وروسيا
تكامل وتبادل للثقة... خبراء يوضحون ملامح مستقبل العلاقات بين الإمارات وروسيا
سبوتنيك عربي
أجمع خبيران إماراتيان بالقول، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا، تتطور باستمرار، في إطار الثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T18:32+0000
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وشدد الخبيران على أن العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع البلدين يمكن لها أن تنعكس بشكل كبير في المستقبل القريب على النواحي الاقتصادية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإجراء محادثات رسمية موسّعة حول أوجه التعاون بين البلدين، وذلك في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.وحول التعاون بين البلدين في المجال التجاري، أكد ابن زايد أن "حجم التجارة الثنائية مع روسيا، تجاوز 11 مليار دولار في عام 2023، وأبو ظبي مستعدة للعمل لزيادته"، متابعا: "نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي".تحركات مكوكيةمن ناحيته، قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن "رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، من أنشط الزعماء العرب في الوقت الراهن، من خلال تعدد الزيارات التي يقوم بها في فترات وجيزة، وكذلك على صعيد استقباله للزعماء العرب".وشدد على أن "العلاقة بين روسيا والإمارات، هي علاقة استراتيجية تتطور بشكل مستمر، فضلا عن العلاقة الشخصية بين الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي صداقة عميقة قائمة على الثقة المتبادلة، والتي عززت دور الإمارات في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وعمليات تبادل السجناء".ولفت إلى أن "مشاركة الإمارات في "بريكس" تأتي نتيجة المؤهلات التي تتمتع بها الدولة، حيث يبلغ حجم اقتصادها نحو 525 مليار دولار، فضلا عن كونها أحد أهم المراكز السياحية والاقتصادية العالمية".ولفت عبد الله إلى أن "حجم التبادل بين البلدين يمكن أن يذهب بعيدا لما هو عليه الآن، وهو محل نقاش بين الرئيسين خلال اللقاءات بينهما".توجه استراتيجيمن ناحيته، قال القانوني الإماراتي، الدكتور عبد الله يوسف آل ناصر، إن "زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا، للمشاركة في قمة "بريكس" تعكس توجهاً استراتيجياً متزايداً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الساحة الجيوسياسية الدولية. هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات مهمة من منظور سياسي واستراتيجي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "النظرة الجيوسياسية للعلاقات الثنائية تشير إلى أن التعاون الإماراتي- الروسي، يشهد تحولاً استراتيجياً مهماً، خاصة أن الإمارات، كقوة إقليمية صاعدة، تسعى لتنويع شراكاتها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على كتل وقوى معينة، ومن جهة أخرى، ترى روسيا في الإمارات شريكًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يمكن التعويل عليه في المستقبل القريب".تعزيز مكانة الإماراتوتابع: "إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة اسمها في قمة "بريكس" يعزز مكانتها كدولة تسعى إلى تشكيل نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، علما أن "بريكس" تسعى إلى تقليل الاعتماد على عملات معددة ومعينة بذاتها، وكذلك توسيع نطاق التعاون بين الاقتصادات الصاعدة".ولفت إلى أن "التعاون الإماراتي- الروسي داخل المجموعة، يعد خطوة نحو تعزيز هذا التحول، بفضل موقعها الاستراتيجي ودورها كجسر بين الشرق والغرب، كما تلعب الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز التعاون بين دول "بريكس" ومنطقة الخليج، مما يمكن أن يزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري".وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا تجاوز 5 مليارات دولار، وهو مرشح للنمو في المستقبل القريب، خاصة في ظل التعاون في مجالات الطاقة، التكنولوجيا والدفاع".على المستوى الاستراتيجي، أوضح أنه "يمكن للإمارات أن تصبح شريكاً رئيسياً لروسيا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".فرص اقتصادية ناشئةواستطرد بالقول: "هذا التعاون يعزز من قدرة البلدين على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة وتوزيع قطاع النشاط الاقتصادي بشكل عادل على معظم دول العالم ويسهم في تشكيل توازنات جديدة في النظام الدولي".ومضى بقوله: "مع تزايد الاستقطابات بين القوى الكبرى، يلعب هذا التعاون دورًا في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب، ما يتيح للدول النامية والصاعدة مزيداً من النفوذ والتأثير في الساحة الدولية".وختم بالقول: "في المجمل، هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتأكيد دور الإمارات كلاعب محوري في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا فيها أهم المستجدات حول العالمية.وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على الساحة الدولية، مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي".وكان الرئيس الإماراتي، قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو بضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.
https://sarabic.ae/20231206/محمد-بن-زايد-آل-نهيان-خلال-استقبال-بوتين-الإمارات-أكبر-شريك-تجاري-لروسيا-1083801399.html
https://sarabic.ae/20220517/بوتين-يعرب-خلال-اتصال-هاتفي-مع-رئيس-دولة-الإمارات-عن-تعازيه-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-1062359343.html
https://sarabic.ae/20241020/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والإمارات-ترقى-لمستوى-الشراكة-الاستراتيجية--1093974370.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, لبنان, أخبار لبنان, غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, لبنان, أخبار لبنان, غزة

تكامل وتبادل للثقة... خبراء يوضحون ملامح مستقبل العلاقات بين الإمارات وروسيا

18:32 GMT 21.10.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في موسكو
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© POOL
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أجمع خبيران إماراتيان بالقول، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا، تتطور باستمرار، في إطار الثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين.
وشدد الخبيران على أن العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع البلدين يمكن لها أن تنعكس بشكل كبير في المستقبل القريب على النواحي الاقتصادية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإجراء محادثات رسمية موسّعة حول أوجه التعاون بين البلدين، وذلك في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال الرئيس الإماراتي، خلال المحادثات: "نتذكر دائما أن روسيا قدمت مساهمة كبيرة في تحقيق حلم الشيخ زايد المؤسس رحمه الله، بالوصول إلى الفضاء، وهذا ما أثّر في قلوب الإماراتيين، حيث ذهب هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء روسية".
وحول التعاون بين البلدين في المجال التجاري، أكد ابن زايد أن "حجم التجارة الثنائية مع روسيا، تجاوز 11 مليار دولار في عام 2023، وأبو ظبي مستعدة للعمل لزيادته"، متابعا: "نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراسم الترحيب الرسمي في قصر الوطن في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا... فيديو
6 ديسمبر 2023, 11:16 GMT

تحركات مكوكية

من ناحيته، قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن "رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، من أنشط الزعماء العرب في الوقت الراهن، من خلال تعدد الزيارات التي يقوم بها في فترات وجيزة، وكذلك على صعيد استقباله للزعماء العرب".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الزيارة لموسكو ليست الأولى ولا الأخيرة، لكنها تأتي في إطار المشاركة بقمة "بريكس"، حيث يلتقي بالعديد من زعماء العالم".
وشدد على أن "العلاقة بين روسيا والإمارات، هي علاقة استراتيجية تتطور بشكل مستمر، فضلا عن العلاقة الشخصية بين الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي صداقة عميقة قائمة على الثقة المتبادلة، والتي عززت دور الإمارات في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وعمليات تبادل السجناء".
ولفت إلى أن "مشاركة الإمارات في "بريكس" تأتي نتيجة المؤهلات التي تتمتع بها الدولة، حيث يبلغ حجم اقتصادها نحو 525 مليار دولار، فضلا عن كونها أحد أهم المراكز السياحية والاقتصادية العالمية".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
بوتين وبن زايد يعربان عن اعتزامهما تطوير العلاقات الودية بين روسيا والإمارات
17 مايو 2022, 16:32 GMT
ولفت عبد الله إلى أن "حجم التبادل بين البلدين يمكن أن يذهب بعيدا لما هو عليه الآن، وهو محل نقاش بين الرئيسين خلال اللقاءات بينهما".

توجه استراتيجي

من ناحيته، قال القانوني الإماراتي، الدكتور عبد الله يوسف آل ناصر، إن "زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا، للمشاركة في قمة "بريكس" تعكس توجهاً استراتيجياً متزايداً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الساحة الجيوسياسية الدولية. هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات مهمة من منظور سياسي واستراتيجي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "النظرة الجيوسياسية للعلاقات الثنائية تشير إلى أن التعاون الإماراتي- الروسي، يشهد تحولاً استراتيجياً مهماً، خاصة أن الإمارات، كقوة إقليمية صاعدة، تسعى لتنويع شراكاتها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على كتل وقوى معينة، ومن جهة أخرى، ترى روسيا في الإمارات شريكًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يمكن التعويل عليه في المستقبل القريب".
موضحا أن "التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات حيوية مثل الطاقة، التجارة، الدفاع، والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعزز من قدرة كل منهما على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية".

تعزيز مكانة الإمارات

وتابع: "إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة اسمها في قمة "بريكس" يعزز مكانتها كدولة تسعى إلى تشكيل نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، علما أن "بريكس" تسعى إلى تقليل الاعتماد على عملات معددة ومعينة بذاتها، وكذلك توسيع نطاق التعاون بين الاقتصادات الصاعدة".
ولفت إلى أن "التعاون الإماراتي- الروسي داخل المجموعة، يعد خطوة نحو تعزيز هذا التحول، بفضل موقعها الاستراتيجي ودورها كجسر بين الشرق والغرب، كما تلعب الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز التعاون بين دول "بريكس" ومنطقة الخليج، مما يمكن أن يزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري".
وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا تجاوز 5 مليارات دولار، وهو مرشح للنمو في المستقبل القريب، خاصة في ظل التعاون في مجالات الطاقة، التكنولوجيا والدفاع".
على المستوى الاستراتيجي، أوضح أنه "يمكن للإمارات أن تصبح شريكاً رئيسياً لروسيا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".

فرص اقتصادية ناشئة

واستطرد بالقول: "هذا التعاون يعزز من قدرة البلدين على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة وتوزيع قطاع النشاط الاقتصادي بشكل عادل على معظم دول العالم ويسهم في تشكيل توازنات جديدة في النظام الدولي".
ومضى بقوله: "مع تزايد الاستقطابات بين القوى الكبرى، يلعب هذا التعاون دورًا في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب، ما يتيح للدول النامية والصاعدة مزيداً من النفوذ والتأثير في الساحة الدولية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية ... فيديو
أمس, 17:23 GMT
وختم بالقول: "في المجمل، هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتأكيد دور الإمارات كلاعب محوري في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا فيها أهم المستجدات حول العالمية.
وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على الساحة الدولية، مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي".

وأضاف: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي، ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الإماراتي، قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو بضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.
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