بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية ... فيديو

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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
16:03 GMT
29 د
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خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
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لبنان والعالم
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
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قوانين الاقتصاد
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية ... فيديو
بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية ... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجميع الاتفاقيات بين... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T17:23+0000
2024-10-20T17:28+0000
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وقال بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".من ناحية أخرى، شكر الرئيس الروسي نظيره الإماراتي، على جهود الوساطة الإنسانية التي بذلتها أبو ظبي في أوكرانيا، قائلًا: "أود أن أشكركم على مشاركتكم في حل القضايا الإنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بتبادل الأسرى... وأقصد أيضاً التبادل الأخير".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.وكما أضاف مراسل "سبوتنيك"، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتجول في شوارع العاصمة الروسية في موكب على متن سيارة "أوروس" سوداء.ومن المقرر أن يتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وآل نهيان، اليوم الأحد، العشاء في منطقة نوفو أوغاريفو بضواحي موسكو، وسيناقشان القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241020/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1093973315.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية ... فيديو

17:23 GMT 20.10.2024 (تم التحديث: 17:28 GMT 20.10.2024)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجميع الاتفاقيات بين البلدين قيد التنفيذ.
وقال بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".

وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.

من ناحية أخرى، شكر الرئيس الروسي نظيره الإماراتي، على جهود الوساطة الإنسانية التي بذلتها أبو ظبي في أوكرانيا، قائلًا: "أود أن أشكركم على مشاركتكم في حل القضايا الإنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بتبادل الأسرى... وأقصد أيضاً التبادل الأخير".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
16:22 GMT
وكما أضاف مراسل "سبوتنيك"، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتجول في شوارع العاصمة الروسية في موكب على متن سيارة "أوروس" سوداء.
ومن المقرر أن يتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وآل نهيان، اليوم الأحد، العشاء في منطقة نوفو أوغاريفو بضواحي موسكو، وسيناقشان القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.
وخلال المفاوضات الرسمية، المقرر إجراؤها يوم غد الاثنين، سيبحث الزعيمان وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه.
وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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