https://sarabic.ae/20241020/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1093973315.html
الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T16:22+0000
2024-10-20T16:22+0000
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وكما أضاف مراسل "سبوتنيك"، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتجول في شوارع العاصمة الروسية في موكب على متن سيارة "أوروس" سوداء.وخلال المفاوضات الرسمية، المقرر إجراؤها يوم غد الاثنين، سيبحث الزعيمان وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه.كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
16:22 GMT 20.10.2024 (تم التحديث: 17:23 GMT 20.10.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
وكما أضاف مراسل "سبوتنيك"، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتجول في شوارع العاصمة الروسية في موكب على متن سيارة "أوروس" سوداء.
ومن المقرر أن يتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وآل نهيان، اليوم الأحد، العشاء في منطقة نوفو أوغاريفو بضواحي موسكو، وسيناقشان القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.
وخلال المفاوضات الرسمية، المقرر إجراؤها يوم غد الاثنين، سيبحث الزعيمان وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه.
وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، يومي 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.