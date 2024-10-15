https://sarabic.ae/20241015/شركات-تكنولوجيا-المعلومات-الروسية-تعرض-ابتكاراتها-بمعرض-جيتكس-2024-في-دبي-1093793084.html
شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تعرض ابتكاراتها بمعرض "جيتكس-2024" في دبي
شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تعرض ابتكاراتها بمعرض "جيتكس-2024" في دبي
سبوتنيك عربي
افتتح أكبر معرض في مجال تكنولوجيا المعلومات "جيتكس 2024"، في 14 أكتوبر الجاري، في دبي، وتعرض هذا العام 34 شركة روسية التطورات في مجال برمجيات الشركات، والأمن... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T15:41+0000
2024-10-15T15:41+0000
2024-10-15T15:41+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وجاء في بيان المركز: "في اليومين الأولين من الحدث، عقدت الشركات الروسية بالفعل أكثر من 140 اجتماعًا مباشرًا مع ممثلي الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في جناح CYBER VALLEY في مركز دبي الدولي للمعارض".وإحدى التقنيات المقدمة كانت تطوير شركة لتكنولوجيا المعلومات في موسكو تستخدم أساليب الرؤية الحاسوبية للحصول على البيانات تلقائيًا بناءً على تحليل سلسلة من الصور القادمة من كاميرات الفيديو في الوقت الفعلي أو من التسجيلات المؤرشف، وقد تم بالفعل تطبيق هذه التقنية بنجاح في مختلف الصناعات، ونفذت الشركة أكثر من 60 مشروعًا.وعرضت شركة أخرى في موسكو منتجاتها الرئيسية في جناحها، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو، ومساعد الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى هاتف IP ومحطة فيديو، وتوفر هذه الحلول اتصالات شاملة وآمنة للشركات والشركات الحكومية.وعلقت الشركة: "يتضمن نظامنا البيئي 14 حلاً تساعد في تلبية احتياجات العملاء على أي مستوى من التعقيد، ونحن على ثقة من أن المشاركة في معرض "جيتكس 2024" ستفتح فرصًا جديدة لتوسيع تواجدنا في السوق الدولية".ويزور المعرض كل عام أكثر من 100 ألف شخص، وتشارك فيه أكثر من 5 آلاف شركة من 90 دولة، بما في ذلك رواد العالم في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
https://sarabic.ae/20241001/دبي-افتتاح-معرض-صنع-في-روسيا-ضمن-فعاليات-ويتيكس-2024----1093314554.html
https://sarabic.ae/20240911/مركز-التصدير-الروسي-يدعم-الصادرات-إلى-الإمارات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-7-أشهر-1092603509.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تعرض ابتكاراتها بمعرض "جيتكس-2024" في دبي
افتتح أكبر معرض في مجال تكنولوجيا المعلومات "جيتكس 2024"، في 14 أكتوبر الجاري، في دبي، وتعرض هذا العام 34 شركة روسية التطورات في مجال برمجيات الشركات، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية للزراعة والنقل والطب، ونظم المعلومات الجغرافية، والمشاركة في معرض جماعي تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، بدعم من مركز التصدير الروسي (REC, VEB.RF Group).
وجاء في بيان المركز: "في اليومين الأولين من الحدث، عقدت الشركات الروسية بالفعل أكثر من 140 اجتماعًا مباشرًا مع ممثلي الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في جناح CYBER VALLEY في مركز دبي الدولي للمعارض".
ويعرض المشاركون من موسكو وسانت بطرسبورغ وسفيردلوفسك وبيرم وروستوف على نهر الدون ومناطق أخرى، حلولهم وتقنياتهم المبتكرة للشركاء المحتملين من الشرق الأوسط.
وإحدى التقنيات المقدمة كانت تطوير شركة لتكنولوجيا المعلومات في موسكو تستخدم أساليب الرؤية الحاسوبية للحصول على البيانات تلقائيًا بناءً على تحليل سلسلة من الصور القادمة من كاميرات الفيديو في الوقت الفعلي أو من التسجيلات المؤرشف، وقد تم بالفعل تطبيق هذه التقنية بنجاح في مختلف الصناعات، ونفذت الشركة أكثر من 60 مشروعًا.
ومن بين العارضين أيضًا شركة من سانت بطرسبورغ متخصصة في التصميم الصناعي وتطوير الأجهزة الاستهلاكية، وتقدم مجموعة واسعة من مشاريع الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الاستشعار والأجهزة الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الطبية.
وعرضت شركة أخرى في موسكو منتجاتها الرئيسية في جناحها، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو، ومساعد الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى هاتف IP ومحطة فيديو، وتوفر هذه الحلول اتصالات شاملة وآمنة للشركات والشركات الحكومية.
وعلقت الشركة: "يتضمن نظامنا البيئي 14 حلاً تساعد في تلبية احتياجات العملاء على أي مستوى من التعقيد، ونحن على ثقة من أن المشاركة في معرض "جيتكس 2024" ستفتح فرصًا جديدة لتوسيع تواجدنا في السوق الدولية".
ويستمر معرض جيتكس حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الحدث الأكبر لشركات التكنولوجيا، حيث تُعرض أحدث الحلول في مجالات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني.
ويزور المعرض كل عام أكثر من 100 ألف شخص، وتشارك فيه أكثر من 5 آلاف شركة من 90 دولة، بما في ذلك رواد العالم في صناعة تكنولوجيا المعلومات.