https://sarabic.ae/20241015/شركات-تكنولوجيا-المعلومات-الروسية-تعرض-ابتكاراتها-بمعرض-جيتكس-2024-في-دبي-1093793084.html

شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تعرض ابتكاراتها بمعرض "جيتكس-2024" في دبي

شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تعرض ابتكاراتها بمعرض "جيتكس-2024" في دبي

سبوتنيك عربي

افتتح أكبر معرض في مجال تكنولوجيا المعلومات "جيتكس 2024"، في 14 أكتوبر الجاري، في دبي، وتعرض هذا العام 34 شركة روسية التطورات في مجال برمجيات الشركات، والأمن... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T15:41+0000

2024-10-15T15:41+0000

2024-10-15T15:41+0000

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/04/1047401231_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_02819084c433654a2f52c9fa68d3535d.jpg

وجاء في بيان المركز: "في اليومين الأولين من الحدث، عقدت الشركات الروسية بالفعل أكثر من 140 اجتماعًا مباشرًا مع ممثلي الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في جناح CYBER VALLEY في مركز دبي الدولي للمعارض".وإحدى التقنيات المقدمة كانت تطوير شركة لتكنولوجيا المعلومات في موسكو تستخدم أساليب الرؤية الحاسوبية للحصول على البيانات تلقائيًا بناءً على تحليل سلسلة من الصور القادمة من كاميرات الفيديو في الوقت الفعلي أو من التسجيلات المؤرشف، وقد تم بالفعل تطبيق هذه التقنية بنجاح في مختلف الصناعات، ونفذت الشركة أكثر من 60 مشروعًا.وعرضت شركة أخرى في موسكو منتجاتها الرئيسية في جناحها، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو، ومساعد الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى هاتف IP ومحطة فيديو، وتوفر هذه الحلول اتصالات شاملة وآمنة للشركات والشركات الحكومية.وعلقت الشركة: "يتضمن نظامنا البيئي 14 حلاً تساعد في تلبية احتياجات العملاء على أي مستوى من التعقيد، ونحن على ثقة من أن المشاركة في معرض "جيتكس 2024" ستفتح فرصًا جديدة لتوسيع تواجدنا في السوق الدولية".ويزور المعرض كل عام أكثر من 100 ألف شخص، وتشارك فيه أكثر من 5 آلاف شركة من 90 دولة، بما في ذلك رواد العالم في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

https://sarabic.ae/20241001/دبي-افتتاح-معرض-صنع-في-روسيا-ضمن-فعاليات-ويتيكس-2024----1093314554.html

https://sarabic.ae/20240911/مركز-التصدير-الروسي-يدعم-الصادرات-إلى-الإمارات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-7-أشهر-1092603509.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد