دبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"

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عاجل- الجيش الإسرائيلي: جنودنا اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق وأنفاقا تحت الأرض على الحدود
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
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12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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دبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"
دبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"
سبوتنيك عربي
انطلق المعرض الدولي الرائد في مجال التنمية المستدامة "ويتيكس 2024"، اليوم الثلاثاء الأول أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تنظمه وزارة الطاقة والموارد المائية في دبي،... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T12:20+0000
2024-10-01T12:20+0000
روسيا
العالم العربي
دبي
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وجاء في بيان المركز: "لقد أقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، والذي نظمته شركة "REC"، في جناحين، وفي الساعة الأولى من المعرض، قام رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بتفقد المعرض".وتقدم شركة "سبيتسماشسونيك" من مقاطعة فورونيج لأول مرة مشتتا بالموجات فوق الصوتية في "ويتيكس"، والذي يستخدم في إنتاج الكيمياء والطب والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لمعالجة وخلط السوائل المختلفة والحصول على مستحلبات عالية الجودة.وفي عام 2022، أجرت "إميرالد" أكثر من 100 عملية مفاوضات في المعرض، ووجدت عملاء جدد، وتقود الآن مشروعين في الإمارات العربية المتحدة.وتعرض شركة "ستوف" من موسكو، معدات وحلول لتنقية المياه بشكل فعال في دبي، وتشارك الشركة في معرض "ويتيكس" لأول مرة بدعم من "REC" وتأمل في إقامة اتصالات مع الشركات المحلية خلال المعرض.ويستمر معرض "ويتيكس" في مدينة دبي حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول.
https://sarabic.ae/20240911/مركز-التصدير-الروسي-يدعم-الصادرات-إلى-الإمارات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-7-أشهر-1092603509.html
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روسيا, العالم العربي, دبي
روسيا, العالم العربي, دبي

دبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"

12:20 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "صنع في روسيا"
منتدى صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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انطلق المعرض الدولي الرائد في مجال التنمية المستدامة "ويتيكس 2024"، اليوم الثلاثاء الأول أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تنظمه وزارة الطاقة والموارد المائية في دبي، بدعم من مركز التصدير الروسي (REC, VEB.RF Group).
وجاء في بيان المركز: "لقد أقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، والذي نظمته شركة "REC"، في جناحين، وفي الساعة الأولى من المعرض، قام رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بتفقد المعرض".

وتعرض شركات من مناطق أوسيتيا الشمالية وسانت بطرسبورغ وسفيردلوفسك وبسكوف ونوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا في معرض "ويتيكس" أمام الشركاء المحتملين من الشرق الأوسط تقنيات في مجال الطاقة وحماية البيئة، فضلاً عن معالجة المياه والنفايات من المعدات البيئية إلى غازات التنظيف الصناعية وجهاز تحلية مياه البحر إلى روبوت "دلتا" الذي يقوم بفرز المواد المختلفة.

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وتقدم شركة "سبيتسماشسونيك" من مقاطعة فورونيج لأول مرة مشتتا بالموجات فوق الصوتية في "ويتيكس"، والذي يستخدم في إنتاج الكيمياء والطب والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لمعالجة وخلط السوائل المختلفة والحصول على مستحلبات عالية الجودة.

وتقدم شركة "إميرالد" المصنعة، تحت العلامة التجارية " صنع في روسيا "، وحدات كهروكيميائية معيارية مدمجة وفريدة من نوعها تسمح بتطهير وتنقية المياه، تشارك الشركة في معرض "ويتيكس" بدعم من REC للمرة الثالثة.

وفي عام 2022، أجرت "إميرالد" أكثر من 100 عملية مفاوضات في المعرض، ووجدت عملاء جدد، وتقود الآن مشروعين في الإمارات العربية المتحدة.
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وتعرض شركة "ستوف" من موسكو، معدات وحلول لتنقية المياه بشكل فعال في دبي، وتشارك الشركة في معرض "ويتيكس" لأول مرة بدعم من "REC" وتأمل في إقامة اتصالات مع الشركات المحلية خلال المعرض.

وتخطط شركة "بيرم" التجارية "UralKhimSorb"، التي تقوم بالفعل بتوريد الكربون المنشط القائم على الخشب إلى البلدان المجاورة، لفتح أسواق دول الخليج من خلال المشاركة في المعرض.

ويستمر معرض "ويتيكس" في مدينة دبي حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول.
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