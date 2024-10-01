https://sarabic.ae/20241001/دبي-افتتاح-معرض-صنع-في-روسيا-ضمن-فعاليات-ويتيكس-2024----1093314554.html
دبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"
دبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"
سبوتنيك عربي
انطلق المعرض الدولي الرائد في مجال التنمية المستدامة "ويتيكس 2024"، اليوم الثلاثاء الأول أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تنظمه وزارة الطاقة والموارد المائية في دبي،... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T12:20+0000
2024-10-01T12:20+0000
2024-10-01T12:20+0000
روسيا
العالم العربي
دبي
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وجاء في بيان المركز: "لقد أقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، والذي نظمته شركة "REC"، في جناحين، وفي الساعة الأولى من المعرض، قام رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بتفقد المعرض".وتقدم شركة "سبيتسماشسونيك" من مقاطعة فورونيج لأول مرة مشتتا بالموجات فوق الصوتية في "ويتيكس"، والذي يستخدم في إنتاج الكيمياء والطب والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لمعالجة وخلط السوائل المختلفة والحصول على مستحلبات عالية الجودة.وفي عام 2022، أجرت "إميرالد" أكثر من 100 عملية مفاوضات في المعرض، ووجدت عملاء جدد، وتقود الآن مشروعين في الإمارات العربية المتحدة.وتعرض شركة "ستوف" من موسكو، معدات وحلول لتنقية المياه بشكل فعال في دبي، وتشارك الشركة في معرض "ويتيكس" لأول مرة بدعم من "REC" وتأمل في إقامة اتصالات مع الشركات المحلية خلال المعرض.ويستمر معرض "ويتيكس" في مدينة دبي حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول.
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روسيا, العالم العربي, دبي
روسيا, العالم العربي, دبي
دبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"
انطلق المعرض الدولي الرائد في مجال التنمية المستدامة "ويتيكس 2024"، اليوم الثلاثاء الأول أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تنظمه وزارة الطاقة والموارد المائية في دبي، بدعم من مركز التصدير الروسي (REC, VEB.RF Group).
وجاء في بيان المركز: "لقد أقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، والذي نظمته شركة "REC"، في جناحين، وفي الساعة الأولى من المعرض، قام رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بتفقد المعرض".
وتعرض شركات من مناطق أوسيتيا الشمالية وسانت بطرسبورغ وسفيردلوفسك وبسكوف ونوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا في معرض "ويتيكس" أمام الشركاء المحتملين من الشرق الأوسط تقنيات في مجال الطاقة وحماية البيئة، فضلاً عن معالجة المياه والنفايات من المعدات البيئية إلى غازات التنظيف الصناعية وجهاز تحلية مياه البحر إلى روبوت "دلتا" الذي يقوم بفرز المواد المختلفة.
وتقدم شركة "سبيتسماشسونيك" من مقاطعة فورونيج لأول مرة مشتتا بالموجات فوق الصوتية في "ويتيكس"، والذي يستخدم في إنتاج الكيمياء والطب والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل لمعالجة وخلط السوائل المختلفة والحصول على مستحلبات عالية الجودة.
وتقدم شركة "إميرالد" المصنعة، تحت العلامة التجارية " صنع في روسيا "، وحدات كهروكيميائية معيارية مدمجة وفريدة من نوعها تسمح بتطهير وتنقية المياه، تشارك الشركة في معرض "ويتيكس" بدعم من REC للمرة الثالثة.
وفي عام 2022، أجرت "إميرالد" أكثر من 100 عملية مفاوضات في المعرض، ووجدت عملاء جدد، وتقود الآن مشروعين في الإمارات العربية المتحدة.
وتعرض شركة "ستوف" من موسكو، معدات وحلول لتنقية المياه بشكل فعال في دبي، وتشارك الشركة في معرض "ويتيكس" لأول مرة بدعم من "REC" وتأمل في إقامة اتصالات مع الشركات المحلية خلال المعرض.
وتخطط شركة "بيرم" التجارية "UralKhimSorb"، التي تقوم بالفعل بتوريد الكربون المنشط القائم على الخشب إلى البلدان المجاورة، لفتح أسواق دول الخليج من خلال المشاركة في المعرض.
ويستمر معرض "ويتيكس" في مدينة دبي حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول.