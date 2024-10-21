https://sarabic.ae/20241021/ابن-زايد-يكشف-دور-روسيا-في-تحقيق-حلم-كبير-أسر-قلوب-الإماراتيين-1094000306.html

ابن زايد يكشف دور روسيا في تحقيق حلم كبير "أسر قلوب الإماراتيين"

ابن زايد يكشف دور روسيا في تحقيق حلم كبير "أسر قلوب الإماراتيين"

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإجراء محادثات رسمية موسّعة حول أوجه التعاون بين البلدين، وذلك... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T13:22+0000

2024-10-21T13:22+0000

2024-10-21T13:22+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

قمة بريكس 2024

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

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وقال الرئيس الإماراتي، خلال المحادثات: "نتذكر دائما أن روسيا قدمت مساهمة كبيرة في تحقيق حلم الشيخ زايد المؤسس رحمه الله، بالوصول إلى الفضاء، وهذا ما أثّر في قلوب الإماراتيين، حيث ذهب هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء روسية".وبيّن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "الإمارات حريصة على العمل مع روسيا في جميع المجالات سواء من خلال "بريكس" أو من خلال منظمة "شنغهاي للتعاون" أو "أوبك" أو غيرها".وكان الرئيس الإماراتي، قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو بضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.ويشار إلى أن 38 دولة ستشارك في القمة، منها 24 دولة سيمثلها رؤساؤها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى، وستتناول القمة لهذ العام موضوعا رئيسيا هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

https://sarabic.ae/20241021/مباشر-بوتين-وابن-زايد-يعقدان-محادثات-في-موسكو-1093986109.html

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روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة بريكس 2024, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد