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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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المقهى الثقافي
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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عالم سبوتنيك
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو
بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، يناقشان فيها أهم... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T10:24+0000
2024-10-21T11:51+0000
روسيا
العالم العربي
فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وقال بوتين خلال الاجتماع إن التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي.وأضاف بوتين: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي. ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".وبدوره، قيّم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عاليا علاقته مع الرئيس بوتين على المستوى الشخصي والعملي، وقال إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تشهد تطورا نوعيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.وأضاف ابن زايد، أن روسيا أسهمت إسهاما كبيرا في إرسال رائد فضاء من دولة الإمارات إلى الفضاء.وأكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تعتزم مواصلة بذل الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا وتبادل الأسرى.وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في قعاليات قمة بريكس في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميرئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة
https://sarabic.ae/20241020/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1093973315.html
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محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ومحمد بن زايد آل نهيان في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الروسية، موسكو. ومن المتوقع، خلال المحادثات الثنائية، مناقشة تطوير التعاون الروسي الإماراتي، بالإضافة إلى بحث القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.
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روسيا, العالم العربي, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم العربي, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة

بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو

10:24 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 21.10.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اجتماع خلال زيارة الأخير إلى روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اجتماع خلال زيارة الأخير إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . POOL
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، يناقشان فيها أهم المستجدات حول العالم.
© Ruptly
وقال بوتين خلال الاجتماع إن التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي.
وأضاف بوتين: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي. ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".
وبدوره، قيّم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عاليا علاقته مع الرئيس بوتين على المستوى الشخصي والعملي، وقال إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تشهد تطورا نوعيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.

وأوضح الرئيس الإماراتي أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تجاوز الـ 11 مليار دولار في 2023 وأبو ظبي مستعدة لبذل الجهود من أجل نموه".

وأضاف ابن زايد، أن روسيا أسهمت إسهاما كبيرا في إرسال رائد فضاء من دولة الإمارات إلى الفضاء.

"ما أثر في قلوب الإماراتيين ونتذكرها دائم،ا أن روسيا قدمت مساهمة كبيرة في تحقيق حلم الشيخ زايد المؤسس رحمه الله بالوصول إلى الفضاء، وأصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي على متن محطة الفضاء الدولية، وقد وصل إلى هناك على متن مركبة فضاء روسية".

وأكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تعتزم مواصلة بذل الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا وتبادل الأسرى.

وأردف ابن زايد، أنتهز الفرصة لأشكر روسيا على الوساطة في تبادل الأسرى وهي الوساطة الـ19. أعتز في العمل معكم والإمارات مستعدة لأي جهد إضافي فيما يصب بمصلحة جميع الأطراف ويدعم السلام في العالم.

وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
أمس, 16:22 GMT
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في قعاليات قمة بريكس في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.
مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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