https://sarabic.ae/20241021/مباشر-بوتين-وابن-زايد-يعقدان-محادثات-في-موسكو-1093986109.html

بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو

بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، يناقشان فيها أهم... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T10:24+0000

2024-10-21T10:24+0000

2024-10-21T11:51+0000

روسيا

العالم العربي

فلاديمير بوتين

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093986394_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_acfe259a6307b8afb8c2539a983643b0.jpg

وقال بوتين خلال الاجتماع إن التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي.وأضاف بوتين: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي. ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".وبدوره، قيّم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عاليا علاقته مع الرئيس بوتين على المستوى الشخصي والعملي، وقال إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تشهد تطورا نوعيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.وأضاف ابن زايد، أن روسيا أسهمت إسهاما كبيرا في إرسال رائد فضاء من دولة الإمارات إلى الفضاء.وأكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تعتزم مواصلة بذل الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا وتبادل الأسرى.وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في قعاليات قمة بريكس في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميرئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة

https://sarabic.ae/20241020/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1093973315.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ومحمد بن زايد آل نهيان في موسكو سبوتنيك عربي يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الروسية، موسكو. ومن المتوقع، خلال المحادثات الثنائية، مناقشة تطوير التعاون الروسي الإماراتي، بالإضافة إلى بحث القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. 2024-10-21T10:24+0000 true PT14M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة