https://sarabic.ae/20241021/مباشر-بوتين-وابن-زايد-يعقدان-محادثات-في-موسكو-1093986109.html
بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو
بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، يناقشان فيها أهم... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T10:24+0000
2024-10-21T10:24+0000
2024-10-21T11:51+0000
روسيا
العالم العربي
فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093986394_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_acfe259a6307b8afb8c2539a983643b0.jpg
وقال بوتين خلال الاجتماع إن التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي.وأضاف بوتين: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي. ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".وبدوره، قيّم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عاليا علاقته مع الرئيس بوتين على المستوى الشخصي والعملي، وقال إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تشهد تطورا نوعيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.وأضاف ابن زايد، أن روسيا أسهمت إسهاما كبيرا في إرسال رائد فضاء من دولة الإمارات إلى الفضاء.وأكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تعتزم مواصلة بذل الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا وتبادل الأسرى.وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في قعاليات قمة بريكس في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالميرئيس جمهورية صرب البوسنة: "بريكس" ترغب في الحفاظ على السلام وتحترم السيادة
https://sarabic.ae/20241020/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1093973315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093986394_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f112e709d6b1fac3466b011e4e1a5f96.jpg
محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ومحمد بن زايد آل نهيان في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الروسية، موسكو.
ومن المتوقع، خلال المحادثات الثنائية، مناقشة تطوير التعاون الروسي الإماراتي، بالإضافة إلى بحث القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.
2024-10-21T10:24+0000
true
PT14M29S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم العربي, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة
بوتين وابن زايد يعقدان محادثات في موسكو... فيديو
10:24 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 21.10.2024)
يتبع
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، يناقشان فيها أهم المستجدات حول العالم.
وقال بوتين خلال الاجتماع إن التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي.
وأضاف بوتين: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي. ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".
وبدوره، قيّم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عاليا علاقته مع الرئيس بوتين على المستوى الشخصي والعملي، وقال إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تشهد تطورا نوعيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.
وأوضح الرئيس الإماراتي أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تجاوز الـ 11 مليار دولار في 2023 وأبو ظبي مستعدة لبذل الجهود من أجل نموه".
وأضاف ابن زايد، أن روسيا أسهمت إسهاما كبيرا في إرسال رائد فضاء من دولة الإمارات إلى الفضاء.
"ما أثر في قلوب الإماراتيين ونتذكرها دائم،ا أن روسيا قدمت مساهمة كبيرة في تحقيق حلم الشيخ زايد المؤسس رحمه الله بالوصول إلى الفضاء، وأصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي على متن محطة الفضاء الدولية، وقد وصل إلى هناك على متن مركبة فضاء روسية".
وأكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تعتزم مواصلة بذل الجهود لتسوية الصراع في أوكرانيا وتبادل الأسرى.
وأردف ابن زايد، أنتهز الفرصة لأشكر روسيا على الوساطة في تبادل الأسرى وهي الوساطة الـ19. أعتز في العمل معكم والإمارات مستعدة لأي جهد إضافي فيما يصب بمصلحة جميع الأطراف ويدعم السلام في العالم.
وكان الرئيس الإماراتي قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع نظيره الروسي محادثات غير رسمية في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو. وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإماراتي في قعاليات قمة بريكس في مدينة قازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.
مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستعقد قمة "بريكس" المقبلة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.