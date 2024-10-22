https://sarabic.ae/20241022/قبيل-مشاركته-في-قمة-بريكس-مودي-يعرب-عن-أمله-في-تعزيز-الشراكة-بين-الهند-وروسيا-1094022474.html
قبيل مشاركته في قمة "بريكس".. مودي يعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الهند وروسيا
قبيل مشاركته في قمة "بريكس".. مودي يعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الهند وروسيا
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبيل توجهه إلى روسيا، عن ثقته في أن زيارته لحضور قمة "بريكس"، ستعزز التعاون بين نيودلهي وموسكو. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T07:34+0000
2024-10-22T07:34+0000
2024-10-22T08:39+0000
قمة بريكس 2024
أخبار الهند اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090621661_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_02f5e1d4c60d96a4fb52fcab04340e82.jpg
ونقل مكتب مودي عنه قوله: "زيارتي إلى قازان ستعزز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا".وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الهند تقدر التعاون الوثيق داخل مجموعة "بريكس"، التي أصبحت منصة مهمة للحوار ومناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي، حيث أدى توسع المنظمة، وفقا للزعيم الهندي، إلى تعزيز شموليتها.ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس".ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20241021/باللغة-الروسية-محمد-بن-زايد-الإمارات-مهتمة-بتعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1094015464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090621661_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_acc7ceb61de85ff5ff8bd697670489ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, أخبار الهند اليوم, روسيا
قمة بريكس 2024, أخبار الهند اليوم, روسيا
قبيل مشاركته في قمة "بريكس".. مودي يعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الهند وروسيا
07:34 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 22.10.2024)
أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبيل توجهه إلى روسيا، عن ثقته في أن زيارته لحضور قمة "بريكس"، ستعزز التعاون بين نيودلهي وموسكو.
ونقل مكتب مودي عنه قوله: "زيارتي إلى قازان ستعزز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الهند تقدر التعاون الوثيق داخل مجموعة "بريكس"، التي أصبحت منصة مهمة للحوار ومناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي، حيث أدى توسع المنظمة، وفقا للزعيم الهندي، إلى تعزيز شموليتها.
وتعقد قمة "بريكس" في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول، ويحضر الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، ممثلو 36 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس".
ومجموعة "بريكس
" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.