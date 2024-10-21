https://sarabic.ae/20241021/باللغة-الروسية-محمد-بن-زايد-الإمارات-مهتمة-بتعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1094015464.html

باللغة الروسية... محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا

باللغة الروسية... محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T19:45+0000

2024-10-21T19:45+0000

2024-10-21T19:45+0000

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وكتب محمد بن زايد، عبر منشور على منصة "إكس" باللغة الروسية، عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو: "التقيت اليوم مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقشنا سبل تعزيز التعاون الإماراتي الروسي، خاصة في مجال ضمان التنمية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".وأضاف: "الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا والشركاء الدوليين واستغلال كافة الفرص لضمان رخاء وتطور الشعوب".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا فيها أهم المستجدات حول العالمية.وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على الساحة الدولية، مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي".وأضاف: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي، ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".وكان الرئيس الإماراتي، قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو بضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.

https://sarabic.ae/20241021/مباشر-بوتين-وابن-زايد-يعقدان-محادثات-في-موسكو-1093986109.html

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