باللغة الروسية... محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اجتماع خلال زيارة الأخير إلى روسيا
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
أكد رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا.
وكتب محمد بن زايد، عبر منشور على منصة "إكس" باللغة الروسية، عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو: "التقيت اليوم مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقشنا سبل تعزيز التعاون الإماراتي الروسي، خاصة في مجال ضمان التنمية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
Сегодня я встретился с Его Превосходительством Президентом Владимиром Путиным в Москве и обсудил пути укрепления эмиратско-российского сотрудничества, в особенности, в области обеспечения развития и стратегического партнёрства между двумя странами. Эмираты заинтересованы в… pic.twitter.com/lUVlH0l35B— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 21, 2024
وأضاف: "الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا والشركاء الدوليين واستغلال كافة الفرص لضمان رخاء وتطور الشعوب".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا فيها أهم المستجدات حول العالمية.
وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن "التعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، على الساحة الدولية، مهم بالنسبة للقضايا ذات الطابع العالمي".
وأضاف: "إن تفاعلنا مهم للغاية ليس فقط في الشؤون الإقليمية، ولكن أيضًا في القضايا ذات الطابع العالمي، ونحن نتفاعل بنشاط في المنظمات الدولية، التي تجتمع إحداها في قمة في قازان غدا، وكذلك في المنصات العالمية الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة".
وكان الرئيس الإماراتي، قد وصل إلى موسكو يوم أمس الأحد، وأجرى مع الرئيس الروسي، محادثات غير رسمية في مقر إقامة الرئيس بوتين، في نوفو أوغاريوفو بضواحي العاصمة موسكو، ومن المقرر مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها الإمارات، في بداية عام 2024، حيث ستعقد غدا على مدار يومين في مدينة قازان الروسية.