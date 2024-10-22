https://sarabic.ae/20241022/أردوغان-يعلن-عن-رغبته-في-توسيع-العلاقات-مع-بريكس-1094034451.html
أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"
أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ترغب في توسيع علاقاتها مع مجموعة "بريكس"، وتأمل في عملية مثمرة خلال قمة المجموعة في قازان. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T12:37+0000
2024-10-22T12:37+0000
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وقال أردوغان: "بدعوة من السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير)، سنذهب غدا إلى قازان، تتارستان".وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن تركيا تعتزم تعزيز التعاون مع منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وستكون قمة "بريكس" في قازان، أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
https://sarabic.ae/20241022/بوتين-بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-مؤسسة-مالية-واعدة-1094028376.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
أخبار تركيا اليوم, روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ترغب في توسيع علاقاتها مع مجموعة "بريكس"، وتأمل في عملية مثمرة خلال قمة المجموعة في قازان.
وقال أردوغان: "بدعوة من السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير)، سنذهب غدا إلى قازان، تتارستان".
وتابع: "سوف نشارك في جلسة القيادة الموسعة، نريد توسيع تعاوننا مع "بريكس"، ونأمل في عملية مثمرة في قازان".
وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن تركيا تعتزم تعزيز التعاون مع منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وستكون قمة "بريكس" في قازان، أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.
وأكد أوشاكوف أيضًا أن تركيا قدمت طلبًا للمشاركة الكاملة في مجموعة "بريكس"، وأن الطلب قيد النظر.
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.