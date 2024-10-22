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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
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https://sarabic.ae/20241022/أردوغان-يعلن-عن-رغبته-في-توسيع-العلاقات-مع-بريكس-1094034451.html
أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"
أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ترغب في توسيع علاقاتها مع مجموعة "بريكس"، وتأمل في عملية مثمرة خلال قمة المجموعة في قازان. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T12:37+0000
2024-10-22T12:37+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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وقال أردوغان: "بدعوة من السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير)، سنذهب غدا إلى قازان، تتارستان".وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن تركيا تعتزم تعزيز التعاون مع منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وستكون قمة "بريكس" في قازان، أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
أخبار تركيا اليوم, روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"

12:37 GMT 22.10.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ترغب في توسيع علاقاتها مع مجموعة "بريكس"، وتأمل في عملية مثمرة خلال قمة المجموعة في قازان.
وقال أردوغان: "بدعوة من السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير)، سنذهب غدا إلى قازان، تتارستان".

وتابع: "سوف نشارك في جلسة القيادة الموسعة، نريد توسيع تعاوننا مع "بريكس"، ونأمل في عملية مثمرة في قازان".

وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن تركيا تعتزم تعزيز التعاون مع منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه".
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09:31 GMT
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وستكون قمة "بريكس" في قازان، أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.

وأكد أوشاكوف أيضًا أن تركيا قدمت طلبًا للمشاركة الكاملة في مجموعة "بريكس"، وأن الطلب قيد النظر.

وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.
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