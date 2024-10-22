https://sarabic.ae/20241022/أردوغان-يعلن-عن-رغبته-في-توسيع-العلاقات-مع-بريكس-1094034451.html

أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"

أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ترغب في توسيع علاقاتها مع مجموعة "بريكس"، وتأمل في عملية مثمرة خلال قمة المجموعة في قازان. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان: "بدعوة من السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير)، سنذهب غدا إلى قازان، تتارستان".وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن تركيا تعتزم تعزيز التعاون مع منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، في وقت سابق، بأن عدد الدول الراغبة في التعاون مع "بريكس" بشكل أو بآخر، بما في ذلك العضوية في الرابطة، وصل إلى 34 دولة، وستكون قمة "بريكس" في قازان، أكبر حدث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق في روسيا.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

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