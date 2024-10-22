بوتين: بنك التنمية التابع لـ"بريكس" مؤسسة مالية واعدة
09:31 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 10:18 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوروتين يجتمع مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس" بالمؤسسة المالية الواعدة، مشيرا إلى قيام البنك بتمويل مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2018.
وأكد بوتين، خلال لقائه مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف، أن بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" مؤسسة مالية مفيدة وواعدة.
وأضاف بوتين، بأن البنك يمول مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ 2018.
🟠بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" مؤسسة مالية مفيدة وواعدة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2024
🟠 البنك يمول مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ 2018
🟠 زيادة المدفوعات بالعملات الوطنية لدول "بريكس" ستقلل من المخاطر الجيوسياسية
◀️بوتين خلال لقاء مع رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش قمة "بريكس" https://t.co/cPZqFtYUnp
وأشار الرئيس الروسي إلى أن زيادة المدفوعات بالعملات الوطنية لدول "بريكس" ستقلل من المخاطر الجيوسياسية.
بدورها أكدت روسيف خلال لقائها بوتين، أن اجتماع قادة "بريكس" في قازان مهم للغاية، وأن بلدان الجنوب العالمي بحاجة إلى التمويل.
وقالت رئيسة بنك التنمية الجديد إنه من المهم جدا توفير التمويل بالعملات الوطنية لدول الجنوب العالمي وبنك التنمية الجديد ملتزم بذلك.
🟠مجموعة "بريكس" تمر في مرحلة جديدة من تطورها— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2024
🟠اجتماع قادة "بريكس" في قازان مهم للغاية وبلدان الجنوب العالمي بحاجة إلى التمويل
◀️رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف pic.twitter.com/PAON9QUHab
وأضافت روسيف أن مجموعة "بريكس" تمر في مرحلة جديدة من تطورها.
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.