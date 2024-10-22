https://sarabic.ae/20241022/بوتين-بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-مؤسسة-مالية-واعدة-1094028376.html

بوتين: بنك التنمية التابع لـ"بريكس" مؤسسة مالية واعدة

بوتين: بنك التنمية التابع لـ"بريكس" مؤسسة مالية واعدة

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس" بالمؤسسة المالية الواعدة، مشيرا إلى قيام البنك بتمويل مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ عام... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T09:31+0000

2024-10-22T09:31+0000

2024-10-22T10:18+0000

روسيا

قمة بريكس 2024

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094028630_0:0:2832:1592_1920x0_80_0_0_0476e8c017cfbbf6ec1d7e644d9d0b2c.jpg

وأكد بوتين، خلال لقائه مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف، أن بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" مؤسسة مالية مفيدة وواعدة.وأضاف بوتين، بأن البنك يمول مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ 2018.بدورها أكدت روسيف خلال لقائها بوتين، أن اجتماع قادة "بريكس" في قازان مهم للغاية، وأن بلدان الجنوب العالمي بحاجة إلى التمويل.وأضافت روسيف أن مجموعة "بريكس" تمر في مرحلة جديدة من تطورها.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية سبوتنيك عربي انطلقت اليوم فعاليات قمة "بريكس" في قازان. وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 دولة على مستوى الرؤساء، وقيادات 6 منظمات دولية. وتستضيف قازان القمة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية. 2024-10-22T09:31+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, قمة بريكس 2024, видео