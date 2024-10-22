https://sarabic.ae/20241022/الكرملين-يوضح-لـسبوتنيك-موقف-مجموعة-بريكس-من-الدولار--1094022898.html

الكرملين يوضح لـ"سبوتنيك" موقف مجموعة "بريكس" من الدولار

الكرملين يوضح لـ"سبوتنيك" موقف مجموعة "بريكس" من الدولار

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التعاون في إطار "بريكس" ليس موجها ضد الدولار والعملات الأخرى، بل يسعى إلى الهدف الرئيسي،... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T08:14+0000

2024-10-22T08:14+0000

2024-10-22T08:14+0000

قمة بريكس 2024

روسيا

الكرملين

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وعلق بيسكوف، على ما نشرته صحيفة غربية، عن مناقشة "خطة هزيمة الدولار" المزعومة في قمة بريكس: "التعاون داخل مجموعة بريكس ليس موجها ضد أي شخص أو أي شيء، لا ضد الدولار ولا ضد العملات الأخرى، إنه يسعى إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان مصالح تلك الدول التي تشارك في هذا التنسيق".ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".

https://sarabic.ae/20241022/انطلاق-فعاليات-اليوم-الأول-لقمة-مجموعة-بريكس-في-مدينة-قازان-الروسية-1094022256.html

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قمة بريكس 2024, روسيا, الكرملين