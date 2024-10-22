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بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
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https://sarabic.ae/20241022/الكرملين-يوضح-لـسبوتنيك-موقف-مجموعة-بريكس-من-الدولار--1094022898.html
الكرملين يوضح لـ"سبوتنيك" موقف مجموعة "بريكس" من الدولار
الكرملين يوضح لـ"سبوتنيك" موقف مجموعة "بريكس" من الدولار
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التعاون في إطار "بريكس" ليس موجها ضد الدولار والعملات الأخرى، بل يسعى إلى الهدف الرئيسي،... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T08:14+0000
2024-10-22T08:14+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
الكرملين
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وعلق بيسكوف، على ما نشرته صحيفة غربية، عن مناقشة "خطة هزيمة الدولار" المزعومة في قمة بريكس: "التعاون داخل مجموعة بريكس ليس موجها ضد أي شخص أو أي شيء، لا ضد الدولار ولا ضد العملات الأخرى، إنه يسعى إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان مصالح تلك الدول التي تشارك في هذا التنسيق".ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
https://sarabic.ae/20241022/انطلاق-فعاليات-اليوم-الأول-لقمة-مجموعة-بريكس-في-مدينة-قازان-الروسية-1094022256.html
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قمة بريكس 2024, روسيا, الكرملين
قمة بريكس 2024, روسيا, الكرملين

الكرملين يوضح لـ"سبوتنيك" موقف مجموعة "بريكس" من الدولار

08:14 GMT 22.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التعاون في إطار "بريكس" ليس موجها ضد الدولار والعملات الأخرى، بل يسعى إلى الهدف الرئيسي، المتمثل في ضمان مصالح الدول المشاركة في هذا التنسيق.
وعلق بيسكوف، على ما نشرته صحيفة غربية، عن مناقشة "خطة هزيمة الدولار" المزعومة في قمة بريكس: "التعاون داخل مجموعة بريكس ليس موجها ضد أي شخص أو أي شيء، لا ضد الدولار ولا ضد العملات الأخرى، إنه يسعى إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان مصالح تلك الدول التي تشارك في هذا التنسيق".

وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.

ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
07:37 GMT

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
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