بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
07:37 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 08:43 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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تعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.
ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
📹لقطات لوصول رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى مدينة قازان لمشاركة في فعاليات قمة "بريكس" pic.twitter.com/IZlRphWrH4— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2024
ومن المتوقع أن يناقش المشاركون إنشاء منصة مدفوعات رقمية لـ"بريكس"، تُعرف باسم "بريكس بريدج"، وسبل زيادة التجارة بالعملات الوطنية.
وتعتبر المجموعة الواعدة من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد الخبراء تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" (G7)، لعدد من الأسباب، على رأسها الكتلة البشرية الضخمة التي تحتويها المجموعة، بالإضافة إلى مساحتها الجغرافية الهائلة التي تجعلها موردا لأهم العناصر الاقتصادية في العالم.
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ويشهد مطار قازان منذ الصباح وصول زعماء قادة منظمة بريكس وممثلي الدول المشاركة في أعمال القمة التي تنطلق اليوم في عاصمة جمهورية تتارستان، وكان في استقبالهم حاكم الجمهورية رستم ميخانوف.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يصل مدينة قازان pic.twitter.com/T5fpieHT72— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 22, 2024