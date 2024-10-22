https://sarabic.ae/20241022/انطلاق-فعاليات-اليوم-الأول-لقمة-مجموعة-بريكس-في-مدينة-قازان-الروسية-1094022256.html

بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية

بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية

سبوتنيك عربي

تعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة،... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T07:37+0000

2024-10-22T07:37+0000

2024-10-22T08:43+0000

قمة بريكس 2024

روسيا

العالم العربي

العالم

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ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).ومن المتوقع أن يناقش المشاركون إنشاء منصة مدفوعات رقمية لـ"بريكس"، تُعرف باسم "بريكس بريدج"، وسبل زيادة التجارة بالعملات الوطنية.وتعتبر المجموعة الواعدة من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد الخبراء تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" (G7)، لعدد من الأسباب، على رأسها الكتلة البشرية الضخمة التي تحتويها المجموعة، بالإضافة إلى مساحتها الجغرافية الهائلة التي تجعلها موردا لأهم العناصر الاقتصادية في العالم.ويشهد مطار قازان منذ الصباح وصول زعماء قادة منظمة بريكس وممثلي الدول المشاركة في أعمال القمة التي تنطلق اليوم في عاصمة جمهورية تتارستان، وكان في استقبالهم حاكم الجمهورية رستم ميخانوف.

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