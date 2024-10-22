https://sarabic.ae/20241022/الصين-والهند-توجهان-ضربة-دبلوماسية-للغرب-مع-بدء-اجتماع-قادة-بريكس-فيديو-1094039193.html

الصين والهند توجهان "ضربة دبلوماسية" للغرب مع بدء اجتماع قادة "بريكس"... فيديو

الصين والهند توجهان "ضربة دبلوماسية" للغرب مع بدء اجتماع قادة "بريكس"... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي الهندي، بيبي إسكوبار، بأن الصين والهند وجهتا "ضربة دبلوماسية" للغرب مع بدء اجتماع قادة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الصحفي في تعليق لـ"سبوتنيك": "إنها حقا ضربة دبلوماسية رائعة لأنهما اختارتا بداية قمة "بريكس" للإعلان عن ذلك، لذا من وجهة نظر دلهي وبكين هذا أمر مميز".وأوضح أن الرئيس بوتين هو السبب في عودة العلاقات بين الصين والهند.وتابع الصحفي: "روسيا والصين والهند وإيران هذه هي القيادة الحقيقية لـ"بريكس"، وليس من المصادفة أنهم أقاموا شراكات استراتيجية شاملة ومترابطة، وأنهم يبنون ممرات ربط، وأن فكرة طريق الحرير الهندي تكمل فكرة طريق الحرير الصيني، إنهما يسيران بشكل متواز، ويتقاطعان بعضهما مع بعض، وأن الممر الدولي للنقل الشمالي- الجنوبي، يعتبر مهما للغاية ويشمل روسيا وإيران والهند.وأضاف: "الجميع يتبع نفس الطريق نحو عالم متعدد الأقطاب ومتعدد العقد الذي نتحدث عنه طوال الوقت، لكن الآن بدأنا نرى تطورات علمية في ذلك، يما في ذلك القضايا الدبلوماسية الكبرى".وتعقد، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.

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