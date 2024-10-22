https://sarabic.ae/20241022/أوشاكوف-13-دولة-تتقدم-بطلب-للحصول-على-وضع-دولة-شريكة-لـبريكس---1094043381.html

أوشاكوف: 13 دولة تتقدم بطلب للحصول على وضع "دولة شريكة" لـ"بريكس"

أوشاكوف: 13 دولة تتقدم بطلب للحصول على وضع "دولة شريكة" لـ"بريكس"

سبوتنيك عربي

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 13 دولة تتقدم الآن بطلب الحصول على وضع "دولة شريكة" لمجموعة "بريكس"، وهذه القضية هي موضوع المشاورات. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T15:36+0000

2024-10-22T15:36+0000

2024-10-22T15:36+0000

قمة بريكس 2024

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وقال أوشاكوف: "هذا موضوع مشاورات بين وفود بلداننا، وبعد ذلك سيتم دراسة كل هذا من قبل القادة، الآن، لنكون صادقين، هناك 13 دولة تطالب بوضع الدول الشريكة في "بريكس".وأفاد أوشاكوف، يوم أمس الاثنين، بأن 36 دولة ستُمثل في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، بينها 22 دولة على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية.وقال: "نترقب مشاركة ممثلي 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية، على وجه التحديد، يمكن القول أن قادة 22 من هذه البلدان الـ36 المشاركة سيحضروا القمة، أي أنه سيتم تمثيل 22 وفدا في القمة على أعلى مستوى".ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.

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