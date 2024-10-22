https://sarabic.ae/20241022/أوشاكوف-13-دولة-تتقدم-بطلب-للحصول-على-وضع-دولة-شريكة-لـبريكس---1094043381.html
أوشاكوف: 13 دولة تتقدم بطلب للحصول على وضع "دولة شريكة" لـ"بريكس"
أوشاكوف: 13 دولة تتقدم بطلب للحصول على وضع "دولة شريكة" لـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 13 دولة تتقدم الآن بطلب الحصول على وضع "دولة شريكة" لمجموعة "بريكس"، وهذه القضية هي موضوع المشاورات. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T15:36+0000
2024-10-22T15:36+0000
2024-10-22T15:36+0000
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وقال أوشاكوف: "هذا موضوع مشاورات بين وفود بلداننا، وبعد ذلك سيتم دراسة كل هذا من قبل القادة، الآن، لنكون صادقين، هناك 13 دولة تطالب بوضع الدول الشريكة في "بريكس".وأفاد أوشاكوف، يوم أمس الاثنين، بأن 36 دولة ستُمثل في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، بينها 22 دولة على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية.وقال: "نترقب مشاركة ممثلي 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية، على وجه التحديد، يمكن القول أن قادة 22 من هذه البلدان الـ36 المشاركة سيحضروا القمة، أي أنه سيتم تمثيل 22 وفدا في القمة على أعلى مستوى".ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
https://sarabic.ae/20241022/أردوغان-يعلن-عن-رغبته-في-توسيع-العلاقات-مع-بريكس-1094034451.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن, روسيا
أوشاكوف: 13 دولة تتقدم بطلب للحصول على وضع "دولة شريكة" لـ"بريكس"
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 13 دولة تتقدم الآن بطلب الحصول على وضع "دولة شريكة" لمجموعة "بريكس"، وهذه القضية هي موضوع المشاورات.
وقال أوشاكوف: "هذا موضوع مشاورات بين وفود بلداننا، وبعد ذلك سيتم دراسة كل هذا من قبل القادة، الآن، لنكون صادقين، هناك 13 دولة تطالب بوضع الدول الشريكة في "بريكس".
وفي السياق ذاته، أكد أوشاكوف أن النهج العام لدول "بريكس" تجاه الوضع في أوكرانيا، والذي سينعكس في الإعلان الختامي لقمة قازان، متفق عليه ولا يثير أي اعتراضات.
وأفاد أوشاكوف، يوم أمس الاثنين، بأن 36 دولة ستُمثل في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، بينها 22 دولة على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية.
وقال: "نترقب مشاركة ممثلي 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية، على وجه التحديد، يمكن القول أن قادة 22 من هذه البلدان الـ36 المشاركة سيحضروا القمة، أي أنه سيتم تمثيل 22 وفدا في القمة على أعلى مستوى".
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.
ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.