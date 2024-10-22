https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يجتمع-مع-شي-جين-بينغ-في-قازان-فيديو-1094040619.html
بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان... فيديو
بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان... فيديو
سبوتنيك عربي
اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني، شي جين بينغ، في إطار فعاليات قمة "بريكس" في قازان، اليوم الثلاثاء. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T14:06+0000
2024-10-22T14:06+0000
2024-10-22T14:53+0000
روسيا
الصين
قمة بريكس 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885773_0:27:2685:1537_1920x0_80_0_0_8c8c33f87966c11e34291d46c7386792.jpg
وقال بوتين خلال الاجتماع: "ننفذ بنجاح مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والزراعة والعديد من المجالات الأخرى".وأضاف: "ويمكننا أن نؤكد بكل ثقة إنها (العلاقات مع الصين)، أصبحت نموذجًا لكيفية بناء العلاقات بين الدول في العالم الحديث، إن تعاوننا المتعدد الأوجه يتسم بالتساوي والمنفعة المتبادلة وأنه غير انتهازي على الإطلاق".وأردف بوتين:"التعاون الروسي الصيني في الشؤون العالمية هو أحد عوامل الاستقرار الرئيسية على الساحة العالمية، ونعتزم زيادة تعزيز التنسيق على جميع المنصات متعددة الأطراف من أجل ضمان الأمن العالمي والنظام العالمي العادل".بدوره قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا قطعت شوطاً كبيراً واكتسبت طابعاً غير مسبوق على مدى العقد الماضي".مؤكدا أن العلاقات بين الصين وروسيا "ليست موجهة ضد دول ثالثة".وأردف شي جي بينغ: "مجموعة بريكس عامل يسهم في تشكيل التعددية القطبية".وتم الترحيب بموكب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأعلام روسيا وجمهورية الصين الشعبية في مدينة قازان الروسية.وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن مقاتلة روسية قامت بمرافقة طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء توجهها إلى مدينة قازان لحضور قمة "بريكس 2024".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885773_156:0:2659:1877_1920x0_80_0_0_3c899617b5eb96a18683ebf17806cff3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, قمة بريكس 2024
روسيا, الصين, قمة بريكس 2024
بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان... فيديو
14:06 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 22.10.2024)
اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني، شي جين بينغ، في إطار فعاليات قمة "بريكس" في قازان، اليوم الثلاثاء.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "ننفذ بنجاح مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والزراعة والعديد من المجالات الأخرى".
وأضاف: "ويمكننا أن نؤكد بكل ثقة إنها (العلاقات مع الصين)، أصبحت نموذجًا لكيفية بناء العلاقات بين الدول في العالم الحديث، إن تعاوننا المتعدد الأوجه يتسم بالتساوي والمنفعة المتبادلة وأنه غير انتهازي على الإطلاق".
روسيا والصين تواصلان توسيع التجارة رغم التأثيرات الخارجية السلبية
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأردف بوتين:"التعاون الروسي الصيني في الشؤون العالمية هو أحد عوامل الاستقرار الرئيسية على الساحة العالمية، ونعتزم زيادة تعزيز التنسيق على جميع المنصات متعددة الأطراف من أجل ضمان الأمن العالمي والنظام العالمي العادل".
بدوره قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا قطعت شوطاً كبيراً واكتسبت طابعاً غير مسبوق على مدى العقد الماضي".
مؤكدا أن العلاقات بين الصين وروسيا "ليست موجهة ضد دول ثالثة".
في سياق التحولات التكتونية التي لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، يشهد الوضع الدولي اضطرابات خطيرة، لكن هذا لا يمكن أن يزعزع اقتناعي بمناعة الخيار الاستراتيجي للبلدين لصالح الدعم المتبادل الثابت، وثبات الصداقة العميقة الممتدة منذ قرون بين بلدينا، وثبات الشعور بالواجب كقوتين عظميين
وأردف شي جي بينغ: "مجموعة بريكس عامل يسهم في تشكيل التعددية القطبية".
وتم الترحيب بموكب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأعلام روسيا وجمهورية الصين الشعبية في مدينة قازان الروسية.
ورافقت مقاتلات روسية، اليوم الثلاثاء، طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، المتوجهة إلى مدينة قازان خلال عبورها الأجواء الروسية.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية،
أن مقاتلة روسية قامت بمرافقة طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء توجهها إلى مدينة قازان لحضور قمة "بريكس 2024".