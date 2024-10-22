https://sarabic.ae/20241022/سيارة-الرئيس-الصيني-تلفت-الأنظار-في-قازان-فيديو-------1094042523.html
سيارة الرئيس الصيني تلفت الأنظار في قازان... فيديو
سيارة الرئيس الصيني تلفت الأنظار في قازان... فيديو
سبوتنيك عربي
لفتت سيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الأنظار خلال تجولها في شوارع مدينة قازان أثناء وصوله إلى المدينة الروسية للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T14:48+0000
2024-10-22T14:48+0000
2024-10-22T14:50+0000
مجتمع
نادي الفيديو
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094042267_0:12:1889:1075_1920x0_80_0_0_8ad27cee603b0a78af11d49527645b61.jpg
وتظهر في الفيديو السيارة وهي تسير على إحدى الطرق، متجهةً إلى مكان اجتماع الرئيس الصيني مع نظيره الروسي، وعندما وصلت، ترجّل الرئيس الصيني من سيارته المهيبة.وبحسب وسائل الإعلام، تحمل السيارة رمز" N701" وهي من تصميم صيني وتحمل علم الدولة وشارات رسمية، كما توفر لمسات وتطعيمات من الكروم وأعمدة B عريضة ما ينبئ عن المساحة الداخلية الواسعة.وتشير المصادر إلى أن السيارة الصينية مدرعة ومضادة للرصاص والمقذوفات، وتوفر نظام هواء احتياطي للحماية من الهجمات الكيميائية، وتمتلك مواصفات عالية جدا.بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان... فيديوالصين والهند توجهان "ضربة دبلوماسية" للغرب مع بدء اجتماع قادة "بريكس"... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094042267_8:0:1441:1075_1920x0_80_0_0_c53fda27696f6e1a886587df2feccf6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
سيارة الرئيس الصيني تلفت الأنظار في قازان... فيديو
14:48 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 22.10.2024)
لفتت سيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الأنظار خلال تجولها في شوارع مدينة قازان أثناء وصوله إلى المدينة الروسية للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".
وتظهر في الفيديو السيارة وهي تسير على إحدى الطرق، متجهةً إلى مكان اجتماع الرئيس الصيني مع نظيره الروسي، وعندما وصلت، ترجّل الرئيس الصيني من سيارته المهيبة.
وبحسب وسائل الإعلام، تحمل السيارة رمز" N701" وهي من تصميم صيني وتحمل علم الدولة وشارات رسمية
، كما توفر لمسات وتطعيمات من الكروم وأعمدة B عريضة ما ينبئ عن المساحة الداخلية الواسعة.
وتشير المصادر إلى أن السيارة الصينية مدرعة ومضادة للرصاص والمقذوفات، وتوفر نظام هواء احتياطي للحماية من الهجمات الكيميائية، وتمتلك مواصفات عالية جدا.