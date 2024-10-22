https://sarabic.ae/20241022/مقاتلات-روسية-ترافق-طائرة-الرئيس-الصيني-خلال-عبورها-في-سماء-البلاد-فيديو---1094035518.html
مقاتلات روسية ترافق طائرة الرئيس الصيني خلال عبورها في سماء البلاد... فيديو
مقاتلات روسية ترافق طائرة الرئيس الصيني خلال عبورها في سماء البلاد... فيديو
سبوتنيك عربي
رافقت مقاتلات روسية، اليوم الثلاثاء، طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، المتوجهة إلى مدينة قازان خلال عبورها الأجواء الروسية. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T12:45+0000
2024-10-22T12:45+0000
2024-10-22T13:04+0000
قمة بريكس 2024
نادي الفيديو
روسيا
الصين
شي جين بينغ
العالم
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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن مقاتلة روسية قامت بمرافقة طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء توجهها إلى مدينة قازان لحضور قمة "بريكس 2024".ووثقت لقطات تم تصويرها من داخل طائرة الرئيس الصيني مقاتلة روسية وهي تحلق في السماء.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صوربث مباشر... وصول زعماء دول "بريكس" لحضور قمة المجموعة في قازان 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, نادي الفيديو, روسيا, الصين, شي جين بينغ, العالم
قمة بريكس 2024, نادي الفيديو, روسيا, الصين, شي جين بينغ, العالم
مقاتلات روسية ترافق طائرة الرئيس الصيني خلال عبورها في سماء البلاد... فيديو
12:45 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 13:04 GMT 22.10.2024)
رافقت مقاتلات روسية، اليوم الثلاثاء، طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، المتوجهة إلى مدينة قازان خلال عبورها الأجواء الروسية.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن مقاتلة روسية قامت بمرافقة طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء توجهها إلى مدينة قازان لحضور قمة "بريكس 2024".
ووثقت لقطات تم تصويرها من داخل طائرة الرئيس الصيني مقاتلة روسية وهي تحلق في السماء.
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.