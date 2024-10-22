https://sarabic.ae/20241022/السيسي-يتناول-حلويات-روسية-بعد-هبوط-طائرته-في-قازان-فيديو-1094036248.html
السيسي يتناول حلويات روسية بعد هبوط طائرته في قازان... فيديو
السيسي يتناول حلويات روسية بعد هبوط طائرته في قازان... فيديو
سبوتنيك عربي
تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حلوى روسية تقليدية، وذلك بعد هبوط طائرته في مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T13:00+0000
2024-10-22T13:00+0000
2024-10-22T13:01+0000
مجتمع
نادي الفيديو
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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وأظهرت اللقطات مسؤولين روس وهم يستقبلون السيسي، ويدعونه لتذوق الـ"كارافاي" (خبز روسي تقليدي) والحلوى التترية التقليدية "تشاك-تشاك"، التي قدمتها فتيات روسيات بزي تقليدي جميل، وتذوق الرئيس المصري هذه الأطباق التقليدية.ووصل الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.بوتين: بنك التنمية التابع لـ"بريكس" مؤسسة مالية واعدةقازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
نادي الفيديو, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
السيسي يتناول حلويات روسية بعد هبوط طائرته في قازان... فيديو
13:00 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 22.10.2024)
تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حلوى روسية تقليدية، وذلك بعد هبوط طائرته في مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".
وأظهرت اللقطات مسؤولين روس وهم يستقبلون السيسي، ويدعونه لتذوق الـ"كارافاي" (خبز روسي تقليدي) والحلوى التترية التقليدية "تشاك-تشاك"، التي قدمتها فتيات روسيات بزي تقليدي جميل، وتذوق الرئيس المصري هذه الأطباق التقليدية.
ووصل الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس".
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.