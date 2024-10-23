https://sarabic.ae/20241023/بث-مباشر-لبدء-فعاليات-اليوم-الثاني-من-قمة-بريكس-2024-فيديو--1094056878.html
بث مباشر لبدء فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس 2024... فيديو
بث مباشر لبدء فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس 2024... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعدق... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T07:03+0000
2024-10-23T07:03+0000
2024-10-23T08:00+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094056987_0:61:3366:1954_1920x0_80_0_0_b83486a4ea1cfe96a0faa5c189f70a74.jpg
ووصل صباح اليوم إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ولأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول "بريكس".ويشهد اليوم الثاني وصول رؤساء الوفود إلى قازنان وإلى مركز قازان إيكسبو الدولي للمشاركة في القمة.وبعد ذلك ستعقد جلسة تصوير مشتركة لرؤساء وفود دول بريكس، بعدها تعقد جلسة لعدد من أعضاء بريكس بعد ذلك يبدأ اجتماع دول بريكس الموسع.وبالإضافة إلى ذلك، يشهد اليوم الثاني اجتماعات ثنائية عدة يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء إيران وفينزويلا وتركيا.
https://sarabic.ae/20241023/روسيا-تعتبر-المبادرة-الصينية-البرازيلية-بشأن-أوكرانيا-مفيدة-1094058109.html
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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
2024-10-23T07:03+0000
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روسيا, قمة بريكس 2024
بث مباشر لبدء فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس 2024... فيديو
07:03 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 08:00 GMT 23.10.2024)
يتبع
بدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعدق اليوم بشكل موسع.
ووصل صباح اليوم إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ولأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول "بريكس".
ويشهد اليوم الثاني وصول رؤساء الوفود إلى قازنان وإلى مركز قازان إيكسبو الدولي للمشاركة في القمة.
وبعد ذلك ستعقد جلسة تصوير مشتركة لرؤساء وفود دول بريكس، بعدها تعقد جلسة لعدد من أعضاء بريكس بعد ذلك يبدأ اجتماع دول بريكس الموسع.
وبالإضافة إلى ذلك، يشهد اليوم الثاني اجتماعات ثنائية عدة يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء إيران وفينزويلا وتركيا.