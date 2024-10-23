https://sarabic.ae/20241023/روسيا-تعتبر-المبادرة-الصينية-البرازيلية-بشأن-أوكرانيا-مفيدة-1094058109.html
روسيا تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة
روسيا تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T07:38+0000
2024-10-23T07:38+0000
2024-10-23T08:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
قمة بريكس 2024
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وأوضح أوشاكوف للصحفيين: "نحن نعتبر المبادرة مفيدة أيضًا، وقد تحدث رئيسنا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا وشي جين بينغ".وكشف أوشاكوف، أن المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا، تمت مناقشتها على هامش قمة "بريكس"، وقد حظيت بالترحيب.وأضاف أوشاكوف: "تم التطرق إلى الموضوع الأوكراني خلال مأدبة عشاء "غير رسمية" جمعت الرئيس بوتين مع القادة الذين حضروا للمشاركة في قمة "بريكس".ويوم أمس الثلاثاء، أجرى بوتين محادثات مع شي جين بينغ، على هامش قمة البريكس في قازان، وتحدث أيضًا عبر الهاتف مع رئيس البرازيل، ولم يتمكن لولا دا سيلفا من السفر إلى قازان بسبب إصابة في الرأس، تعرض لها يوم السبت، لكنه سيشارك في القمة عبر الفيديو.
https://sarabic.ae/20241022/أوشاكوف-13-دولة-تتقدم-بطلب-للحصول-على-وضع-دولة-شريكة-لـبريكس---1094043381.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, قمة بريكس 2024
روسيا, أخبار أوكرانيا, قمة بريكس 2024
روسيا تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة
07:38 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 08:04 GMT 23.10.2024)
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.
وأوضح أوشاكوف للصحفيين: "نحن نعتبر المبادرة مفيدة أيضًا، وقد تحدث رئيسنا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا وشي جين بينغ".
وكشف أوشاكوف، أن المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا، تمت مناقشتها على هامش قمة "بريكس"، وقد حظيت بالترحيب.
لقد تمت مناقشة المبادرة الصينية البرازيلية، وهي موضع ترحيب بشكل عام، ونعتقد أيضًا أن هذه المبادرة مفيدة، وتحدث رئيسنا (فلاديمير بوتين) أيضًا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا (دا سيلفا، رئيس البرازيل)، ومع شي جين بينغ (رئيس الصين الشعبية).
وأضاف أوشاكوف: "تم التطرق إلى الموضوع الأوكراني خلال مأدبة عشاء "غير رسمية" جمعت الرئيس بوتين مع القادة
الذين حضروا للمشاركة في قمة "بريكس".
ويوم أمس الثلاثاء، أجرى بوتين محادثات مع شي جين بينغ، على هامش قمة البريكس في قازان، وتحدث أيضًا عبر الهاتف مع رئيس البرازيل، ولم يتمكن لولا دا سيلفا من السفر إلى قازان بسبب إصابة في الرأس، تعرض لها يوم السبت، لكنه سيشارك في القمة عبر الفيديو.