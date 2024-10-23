بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل
08:15 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 08:24 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول "بريكس" تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.
وأكد الرئيس الروسي، أنه روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة "بريكس" في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.
وأضاف بوتين، أن دول "بريكس" تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وتظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع في العالم بالأفعال وليس بالأقوال.
◀️يبدأ برنامج فعاليات اليوم الثاني من قمة "بريكس" باجتماع ضيق بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويعتزم رؤساء الوفود خلاله مناقشة المسائل الأكثر إلحاحا في جدول الأعمال العالمي وتبادل وجهات النظر حول موضوع التعاون بين دول "بريكس" على الساحة الدولية، بما في ذلك حل عدد من… pic.twitter.com/9xOtrVHB5J— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 23, 2024
وحول توسيع ب"بريكس" أكد الرئيس الروسي، أنه سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب العالمي والشرق.