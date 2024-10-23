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بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل
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بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل
بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول "بريكس" تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T08:15+0000
2024-10-23T08:24+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
فلاديمير بوتين
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وأكد الرئيس الروسي، أنه روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة "بريكس" في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.وحول توسيع ب"بريكس" أكد الرئيس الروسي، أنه سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب العالمي والشرق.
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روسيا, قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين
روسيا, قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين

بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل

08:15 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 08:24 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول "بريكس" تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.
وأكد الرئيس الروسي، أنه روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة "بريكس" في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.

وأضاف بوتين، أن دول "بريكس" تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وتظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع في العالم بالأفعال وليس بالأقوال.


وحول توسيع ب"بريكس" أكد الرئيس الروسي، أنه سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب العالمي والشرق.
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