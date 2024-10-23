https://sarabic.ae/20241023/بوتين-يعلن-خلال-قمة-بريكس-عن-تغييرات-جذرية-في-عالم-متعدد-الأقطاب---عاجل--1094059775.html

بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل

بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول "بريكس" تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T08:15+0000

2024-10-23T08:15+0000

2024-10-23T08:24+0000

روسيا

قمة بريكس 2024

فلاديمير بوتين

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وأكد الرئيس الروسي، أنه روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة "بريكس" في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.وحول توسيع ب"بريكس" أكد الرئيس الروسي، أنه سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب العالمي والشرق.

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الأخبار

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سبوتنيك عربي

روسيا, قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين