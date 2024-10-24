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بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
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بث مباشر لليوم الثالث لقمة بريكس 2024
بث مباشر لليوم الثالث لقمة بريكس 2024
سبوتنيك عربي
تبدأ فعاليات قمة بريكس 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، مع استمرار وصول الضيوف لحضور اجتماع "بريكس بلس"، مع عقد سلسلة لقاءات ثنائية للوفود على هامش... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T07:30+0000
2024-10-24T08:23+0000
روسيا
قازان
قمة بريكس 2024
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وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الجلسة العامة لاجتماع "أصدقاء بريكس" في صيغة "أوتريتش" ، "بريكس بلس" في قازان.وأضاف بوتين، أن المشاركين في اجتماع "بريكس+" في قازان سيناقشون قضايا الحل السلمي للصراعات بما في ذلك بالشرق الأوسط.
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فعاليات اليوم الثالث من قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
فعاليات اليوم الثالث من قمة "بريكس"
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روسيا, قازان, قمة بريكس 2024, видео
روسيا, قازان, قمة بريكس 2024, видео

بث مباشر لليوم الثالث لقمة بريكس 2024

07:30 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 08:23 GMT 24.10.2024)
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved
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تبدأ فعاليات قمة بريكس 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، مع استمرار وصول الضيوف لحضور اجتماع "بريكس بلس"، مع عقد سلسلة لقاءات ثنائية للوفود على هامش القمة.
© Ruptly
وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الجلسة العامة لاجتماع "أصدقاء بريكس" في صيغة "أوتريتش" ، "بريكس بلس" في قازان.
وأضاف بوتين، أن المشاركين في اجتماع "بريكس+" في قازان سيناقشون قضايا الحل السلمي للصراعات بما في ذلك بالشرق الأوسط.

وقال بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، إن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية، وعلّق قائلا: "الآن وبشكل عام لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وسأقول بصراحة إن هذه حسابات وهمية لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الذين لا يعرفون تاريخ روسيا ولا يأخذونه في الاعتبار. إن وحدة شعبها وثباته وتماسكه تشكلت على مدى قرون".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
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