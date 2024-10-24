بث مباشر لليوم الثالث لقمة بريكس 2024
07:30 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 08:23 GMT 24.10.2024)
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved/
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يتبع
تبدأ فعاليات قمة بريكس 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، مع استمرار وصول الضيوف لحضور اجتماع "بريكس بلس"، مع عقد سلسلة لقاءات ثنائية للوفود على هامش القمة.
📷 رؤساء وفود "بريكس" يلتقطون صورة جماعية في اليوم الثالث من فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية pic.twitter.com/f8C3iS8wMO— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 24, 2024
وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الجلسة العامة لاجتماع "أصدقاء بريكس" في صيغة "أوتريتش" ، "بريكس بلس" في قازان.
وأضاف بوتين، أن المشاركين في اجتماع "بريكس+" في قازان سيناقشون قضايا الحل السلمي للصراعات بما في ذلك بالشرق الأوسط.
وقال بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، إن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية، وعلّق قائلا: "الآن وبشكل عام لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وسأقول بصراحة إن هذه حسابات وهمية لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الذين لا يعرفون تاريخ روسيا ولا يأخذونه في الاعتبار. إن وحدة شعبها وثباته وتماسكه تشكلت على مدى قرون".