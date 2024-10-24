https://sarabic.ae/20241024/بوتين-أوكرانيا-تستخدم-لخلق-تهديد-خطير-ضد-روسيا--1094106150.html
بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال قمة "بريكس بلس"، أن أوكرانيا تُستخدم لخلق تهديد خطير ضد روسيا. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:11+0000
2024-10-24T08:11+0000
2024-10-24T08:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
قازان
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وقال بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان: "أحد هذه الأمثلة على ذلك هو أوكرانيا، التي تم استخدامها ويتم استخدامها لخلق تهديدات خطيرة لأمن روسيا، مع تجاهل مصالحنا الحيوية، والمخاوف المشروعة بشأن انتهاك حقوق الناطقين بالروسية، والآن لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".وأضاف بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، أن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية، وعلّق قائلا: وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
قازان
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, قازان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, قازان
بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
08:11 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 08:20 GMT 24.10.2024)
يتبع
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال قمة "بريكس بلس"، أن أوكرانيا تُستخدم لخلق تهديد خطير ضد روسيا.
وقال بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان: "أحد هذه الأمثلة على ذلك هو أوكرانيا، التي تم استخدامها ويتم استخدامها لخلق تهديدات خطيرة لأمن روسيا، مع تجاهل مصالحنا الحيوية، والمخاوف المشروعة بشأن انتهاك حقوق الناطقين بالروسية، والآن لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".
وأضاف بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان، أن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية، وعلّق قائلا:
"الآن وبشكل عام لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وسأقول بصراحة إن هذه حسابات وهمية لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الذين لا يعرفون تاريخ روسيا ولا يأخذونه في الاعتبار. إن وحدة شعبها وثباته وتماسكه تشكلت على مدى قرون".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.