https://sarabic.ae/20241023/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-إعلان-بريكس-بشأن-عضوية-الأمم-المتحدة-يساهم-في-تحقيق-العدالة-والاستقرار-1094095329.html

مستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار

مستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار

سبوتنيك عربي

أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بإعلان قادة "بريكس" دعمهم لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T18:56+0000

2024-10-23T18:56+0000

2024-10-23T18:56+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن فلسطين تقدر عاليا هذا الإعلان المنسجم مع القانون الدولي، والذي يساهم في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة العربية وفي العالم بأسره.وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، على أهمية القرار، خاصة أن هذا الموقف يضم دولا ذات ثقل كبير في المنظومة الدولية، كدول مجموعة "بريكس".ومضى الهباش قائلًا: "نحن أيضا حريصون على الحضور والمشاركة الدائمة في المحافل الدولية والإقليمية المختلفة التي تشكل فرصة لعرض قضيتنا ورؤيتنا السياسية والاقتصادية، ولحشد الدعم والمساندة لجهودنا الرامية لتحقيق الاستقلال الوطني الكامل والمشاركة في التنمية الإنسانية الشاملة".أكد قادة دول "بريكس"، اليوم الأربعاء، دعمهم لقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في سياق الالتزام الثابت بحل الدولتين على أساس القانون الدولي.وجاء في بيان قمة "بريكس" (إعلان قازان) الذي نشر على موقع الكرملين الرسمي: "يؤكد من جديد (قادة دول "بريكس") دعمهم لقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في سياق الالتزام الثابت بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي تنص على إنشاء دولة فلسطين ذات السيادة والمستقلة والقابلة للحياة، بما يتوافق مع حدود يونيو/ حزيران 1967 المعترف بها دوليا، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".وجاء في البيان: "إننا نكرر قلقنا البالغ إزاء تدهور الحالة والأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما التصعيد غير المسبوق للعنف في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين والتهجير القسري وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية".وشدد قادة "بريكس" على الحاجة الملحة للتنفيذ الفوري لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج الفوري، ودون شروط مسبقة، عن جميع الرهائن والمعتقلين من الجانبين المحتجزين بشكل غير قانوني في الأسر، وتوفير المساعدات الإنسانية المستمرة والواسعة النطاق دون عوائق إلى قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال العدوانية.وجاء في البيان: "إننا ندين الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف العمليات الإنسانية والبنية التحتية والموظفين ونقاط توزيع المساعدات الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية، ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2712 (2023)، و2720 (2023)، و2728 (2024)، و2735 (2024) للأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والجهود الإقليمية والدولية الأخرى الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتسريع إمدادات المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة".وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".

https://sarabic.ae/20241023/إعلان-قازان-قادة-بريكس-يدعمون-منح-فلسطين-عضوية-كاملة-في-الأمم-المتحدة---1094083567.html

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