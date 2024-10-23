https://sarabic.ae/20241023/الإمارات-تؤكد-تعاونها-مع-بريكس-لمواجهة-التحديات-العالمية-المشتركة-1094082587.html
الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركة
الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يشارك في قمة "بريكس" في قازان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتعاون مع دول "بريكس" لتحقيق الأهداف... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T13:04+0000
2024-10-23T13:04+0000
2024-10-23T13:12+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
أخبار الإماارت
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وكتب الرئيس الإماراتي في حسابه على موقع (إكس): "تدعم دولة الإمارات التعاون الدولي المتعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويساهم في المكافحة المشتركة للتحديات العالمية المشتركة، وتتعاون دولتنا من خلال عضويتها في المجموعة مع الدول المشاركة الأخرى لتحقيق هذه الأهداف لمصلحة الجميع".في السياق، أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، في كلمة في قمة بريكس 2024، أن "الإعلان الذي سيتم اعتماده سيكون خطوة مهمة في تعزيز تعاوننا وإرساء إطار مقبول عالميا لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافنا المشتركة".وأكد الصايغ أن دولة الإمارات مهتمة بتوسيع الشراكات والتعاون من أجل التنمية المستدامة والنمو في قطاع الابتكار والاقتصاد الأخضر.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكرانيكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
https://sarabic.ae/20241023/كلمة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-في-قمة-بريكس-فيديو-1094074180.html
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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
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قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار الإماارت
قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار الإماارت
الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركة
13:04 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 23.10.2024)
أكد رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يشارك في قمة "بريكس" في قازان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتعاون مع دول "بريكس" لتحقيق الأهداف التنموية ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.
وكتب الرئيس الإماراتي في حسابه على موقع (إكس): "تدعم دولة الإمارات التعاون الدولي المتعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويساهم في المكافحة المشتركة للتحديات العالمية المشتركة، وتتعاون دولتنا من خلال عضويتها في المجموعة مع الدول المشاركة الأخرى لتحقيق هذه الأهداف لمصلحة الجميع".
وأشار رئيس دولة الإمارات إلى أنه "سعيد بالمشاركة في قمة المجموعة" في قازان.
في السياق، أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، في كلمة في قمة بريكس 2024
، أن "الإعلان الذي سيتم اعتماده سيكون خطوة مهمة في تعزيز تعاوننا وإرساء إطار مقبول عالميا لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافنا المشتركة".
وأكد الصايغ أن دولة الإمارات مهتمة بتوسيع الشراكات والتعاون من أجل التنمية المستدامة والنمو في قطاع الابتكار والاقتصاد الأخضر.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.