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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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بلا قيود
خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
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قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع لدول مجموعة "بريكس" ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، في مدينة قازان الروسية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T10:13+0000
2024-10-23T10:54+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
العالم
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وأكد بوتين خلال الاجتماع الموسع لـ"قمة بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.أشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.وأشار الرئيس الروسي إلى الحاجة في النظر في المستقبل لتحويل بورصة "بريكس" للحبوب إلى بورصة سلعية كاملة.وأكد بوتين أن حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية تتجاوز دول مجموعة الـ"7".ونوه بوتين إلى خطر حدوث أزمة جديدة في العالم بسبب تزايد عبء الديون في الدول المتقدمة والعقوبات الأحادية الجانب.وأوضح الرئيس الروسي بأن إطلاق آلية التشاور لـ"بريكس" بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية سيسهم بتطوير موقف مشترك بشأن قواعد اللعبة الأكثر عدالة للاقتصاد العالمي.وشدد بوتين خلال كلمته على ضرورة مواجهة محاولات استخدام أجندة المناخ لإبعاد المنافسين عن السوق.ودعا بوتين بلدان "بريكس" للانضمام إلى " دستور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20241023/زعماء-أكثر-من-45-من-سكان-كوكب-الأرض-في-صورة-واحدة-فيديو--1094065522.html
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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
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قمة بريكس 2024, روسيا, العالم
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو

10:13 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع لدول مجموعة "بريكس" ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، في مدينة قازان الروسية.
وأكد بوتين خلال الاجتماع الموسع لـ"قمة بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.
أشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.
© Ruptly

واقترح الرئيس الروسي إنشاء منصة استثمارية جديدة لمجموعة "بريكس" لدعم الاقتصادات الوطنية ودول الجنوب والشرق العالمي.

وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.
وأشار الرئيس الروسي إلى الحاجة في النظر في المستقبل لتحويل بورصة "بريكس" للحبوب إلى بورصة سلعية كاملة.
وأكد بوتين أن حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية تتجاوز دول مجموعة الـ"7".
ونوه بوتين إلى خطر حدوث أزمة جديدة في العالم بسبب تزايد عبء الديون في الدول المتقدمة والعقوبات الأحادية الجانب.
وأوضح الرئيس الروسي بأن إطلاق آلية التشاور لـ"بريكس" بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية سيسهم بتطوير موقف مشترك بشأن قواعد اللعبة الأكثر عدالة للاقتصاد العالمي.
وشدد بوتين خلال كلمته على ضرورة مواجهة محاولات استخدام أجندة المناخ لإبعاد المنافسين عن السوق.
ودعا بوتين بلدان "بريكس" للانضمام إلى " دستور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
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09:59 GMT
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني
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