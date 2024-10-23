كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
10:13 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع لدول مجموعة "بريكس" ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، في مدينة قازان الروسية.
وأكد بوتين خلال الاجتماع الموسع لـ"قمة بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.
أشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.
واقترح الرئيس الروسي إنشاء منصة استثمارية جديدة لمجموعة "بريكس" لدعم الاقتصادات الوطنية ودول الجنوب والشرق العالمي.
وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.
📹لقطات من بدء اجتماع "بريكس" الموسع في قازان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 23, 2024
ومن المتوقع أن يعتمد إعلان قازان في أعقاب هذا الاجتماع pic.twitter.com/V2rRSUxN3P
وأشار الرئيس الروسي إلى الحاجة في النظر في المستقبل لتحويل بورصة "بريكس" للحبوب إلى بورصة سلعية كاملة.
🟠بوتين: روسيا تقترح فتح بورصة "بريكس" للحبوب لتحديد مؤشرات أسعار عادلة لهذه المواد الخام#BRICS2024 #بريكس2024 pic.twitter.com/mcJt1qxHuM— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 23, 2024
وأكد بوتين أن حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية تتجاوز دول مجموعة الـ"7".
ونوه بوتين إلى خطر حدوث أزمة جديدة في العالم بسبب تزايد عبء الديون في الدول المتقدمة والعقوبات الأحادية الجانب.
وأوضح الرئيس الروسي بأن إطلاق آلية التشاور لـ"بريكس" بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية سيسهم بتطوير موقف مشترك بشأن قواعد اللعبة الأكثر عدالة للاقتصاد العالمي.
وشدد بوتين خلال كلمته على ضرورة مواجهة محاولات استخدام أجندة المناخ لإبعاد المنافسين عن السوق.
ودعا بوتين بلدان "بريكس" للانضمام إلى " دستور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.