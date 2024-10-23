https://sarabic.ae/20241023/كلمة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-في-قمة-بريكس-فيديو-1094074180.html

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو

سبوتنيك عربي

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع لدول مجموعة "بريكس" ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، في مدينة قازان الروسية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-23T10:13+0000

2024-10-23T10:54+0000

قمة بريكس 2024

روسيا

العالم

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وأكد بوتين خلال الاجتماع الموسع لـ"قمة بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.أشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.وأشار الرئيس الروسي إلى الحاجة في النظر في المستقبل لتحويل بورصة "بريكس" للحبوب إلى بورصة سلعية كاملة.وأكد بوتين أن حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية تتجاوز دول مجموعة الـ"7".ونوه بوتين إلى خطر حدوث أزمة جديدة في العالم بسبب تزايد عبء الديون في الدول المتقدمة والعقوبات الأحادية الجانب.وأوضح الرئيس الروسي بأن إطلاق آلية التشاور لـ"بريكس" بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية سيسهم بتطوير موقف مشترك بشأن قواعد اللعبة الأكثر عدالة للاقتصاد العالمي.وشدد بوتين خلال كلمته على ضرورة مواجهة محاولات استخدام أجندة المناخ لإبعاد المنافسين عن السوق.ودعا بوتين بلدان "بريكس" للانضمام إلى " دستور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني

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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان سبوتنيك عربي اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان 2024-10-23T10:13+0000 true PT1S

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قمة بريكس 2024, روسيا, العالم