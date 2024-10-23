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"إعلان قازان" الختامي لقمة "بريكس"
"إعلان قازان" الختامي لقمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع، أن المشاركين في قمة "بريكس" اعتمدوا "إعلان قازان" كوثيقة ختامية للقمة. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T12:31+0000
2024-10-23T12:45+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "تم إعداد إعلان ختامي، يتضمن تقييمات عامة للوضع في العالم، ويلخص نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس"، ويحدد المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل".وكما قال ممثل وفد الإمارات في القمة، وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، فإن الإعلان سيكون خطوة مهمة في تعزيز التعاون، "وإنشاء إطار مقبول بشكل عام لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافنا المشتركة".ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
https://sarabic.ae/20241023/رئيس-دولة-الإمارات-يصل-إلى-قازان-لحضور-قمة-بريكس-1094056285.html
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روسيا, قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين
روسيا, قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين

"إعلان قازان" الختامي لقمة "بريكس"

12:31 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 12:45 GMT 23.10.2024)
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexey Filippov
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع، أن المشاركين في قمة "بريكس" اعتمدوا "إعلان قازان" كوثيقة ختامية للقمة.
وقال بوتين: "تم إعداد إعلان ختامي، يتضمن تقييمات عامة للوضع في العالم، ويلخص نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس"، ويحدد المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل".
وأوضح أنه من المقرر توزيع الإعلان على الأمم المتحدة كوثيقة مشتركة.
وكما قال ممثل وفد الإمارات في القمة، وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، فإن الإعلان سيكون خطوة مهمة في تعزيز التعاون، "وإنشاء إطار مقبول بشكل عام لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافنا المشتركة".
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وأكد الصايغ أن دولة الإمارات مهتمة بتوسيع الشراكات والتعاون، من أجل التنمية المستدامة والنمو في قطاع الابتكار والاقتصاد الأخضر.

ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
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